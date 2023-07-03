У Пекіна дуже багато сумнівів щодо Путіна, – Фесенко сказав, які відносини між Китаєм та Росією
Втеча кремлівського диктатора Владіміра Путіна з Москви під час "маршу справедливості" Євгєнія Пригожина показала всьому світу слабкість узурпатора та його режиму. Ймовірно, така поведінка диктатора не сподобалась Китаю, який все ще співпрацює з країною-агресоркою.
Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко. Він додав, що заколот Пригожина розвіяв міф про могутність Путіна й викликав чимало сумніві у КНР щодо подальшої співпраці зі злочинцем та боягузом.
Читайте також Усунути чи тримати при владі: як Китай сприймає Путіна після "перевороту" Пригожина
Китайці придивляються
Як зазначив політолог, для Китаю "переворот" ватажка вагнерівців став неприємним сюрпризом.
Зараз у Пекіні багато сумнівів щодо дієздатності й ефективності Путіна,
– зазначив Фесенко.
Ймовірно, китайці ще не зробили остаточні висновки, однак активно придивлятимуться до тих, хто реально впливатиме на ситуацію у Росії.
От хто домовлявся з Пригожиним про припинення заколоту. Хто контролював Росію 24 лютого й після цього. Хто може стати наступником Путіна,
– сказав Фесенко.
Китайці неспроста запрошували до себе російського прем'єр-міністра Міхаіла Мішустіна, секретаря ради безпеки країни-агресорки Ніколая Патрушева тощо. На думку політолога, зараз китайці придивлятимуться більш уважно до інших російських керівників і вибудовуватимуть з ними прямі стосунки.
Чим Путін розчарував Китай: дивіться відео
Як Китай ставиться до російсько-української війни: останні новини
- Китай зробив крок до США та ЄС у контексті повномасштабної війни Росії проти України. Зокрема, Пекін обмежив операції клієнтів російських банків з банками, які розташовані у США, Євросоюзі, Швейцарії та Великій Британії.
- Китай активно постачає росіянам воєнні товари. Poly Technologies, яка є державною китайською компанією, у 2022 році надала росіянам бездимний порох, з якого виготовили як мінімум 80 мільйонів набоїв.
- Посол КНР при Європейському Союзі заявив, що Пекін нібито підтримує відновлення Україною своєї територіальної цілісності в кордонах 1991 року.