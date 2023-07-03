У Пекіна дуже багато сумнівів щодо Путіна, – Фесенко сказав, які відносини між Китаєм та Росією

Втеча кремлівського диктатора Владіміра Путіна з Москви під час "маршу справедливості" Євгєнія Пригожина показала всьому світу слабкість узурпатора та його режиму. Ймовірно, така поведінка диктатора не сподобалась Китаю, який все ще співпрацює з країною-агресоркою.

Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко. Він додав, що заколот Пригожина розвіяв міф про могутність Путіна й викликав чимало сумніві у КНР щодо подальшої співпраці зі злочинцем та боягузом.

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Китайці придивляються

Як зазначив політолог, для Китаю "переворот" ватажка вагнерівців став неприємним сюрпризом.

Зараз у Пекіні багато сумнівів щодо дієздатності й ефективності Путіна,

– зазначив Фесенко.

Ймовірно, китайці ще не зробили остаточні висновки, однак активно придивлятимуться до тих, хто реально впливатиме на ситуацію у Росії.

От хто домовлявся з Пригожиним про припинення заколоту. Хто контролював Росію 24 лютого й після цього. Хто може стати наступником Путіна,

– сказав Фесенко.

Китайці неспроста запрошували до себе російського прем'єр-міністра Міхаіла Мішустіна, секретаря ради безпеки країни-агресорки Ніколая Патрушева тощо. На думку політолога, зараз китайці придивлятимуться більш уважно до інших російських керівників і вибудовуватимуть з ними прямі стосунки.

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