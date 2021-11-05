Відносини Німеччини і Росії завжди були особливими, – Меркель про діалог з Москвою

Канцлерка Ангела Меркель заявила про те, що відносини між Німеччиною та Росією завжди були особливими. Мовляв, через це існує необхідність налагодити діалог з Москвою.

З такою промовою політикиня виступила на врученні медалі Вальтера Ратенау.

До теми Меркель до кінця каденції займатиметься організацією нормандської зустрічі

Відносини з Росією Меркель назвала особливими

Нам потрібно залишатися в діалозі з Росією. Відносини Німеччини і Росії завжди були особливими,

– сказала канцлерка.

При цьому Меркель наголосила, що і Берлін, і Париж продовжують працювати над реалізацією мінських домовленостей – у нормандському форматі. Хоча і окупація Донбасу стала шоком для Європи, вважає Меркель, це не виключає того, що з Росією необхідно підтримувати діалог.

За що Меркель отримала нагороду Медаль Вальтера Ратенау Меркель вручили за видатні зовнішньополітичні заслуги. Серед лауреатів колишній президент Ізраїлю Перес і колишній прем'єр-міністр Польщі Туск.

Зеленський зустрічався з Меркель в Глазго

Зазначимо, що під час кліматичного саміту ООН в Глазго президент Зеленський зустрічався з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Лідери країн обговорили ситуацію на Донбасі та політичну кризу в Європі.

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