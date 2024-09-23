Президент Франції заявив, що Європа має переосмислити відносини з Росією. За словами Макрона, сьогоднішній порядок є неповним і несправедливим.

На зустрічі заради миру, організованій католицькою спільнотою Святого Егідія, Еммануель Макрон пояснив, що нинішній порядок був запроваджений ще після Другої світової війни.

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Що заявив Макрон про відносини з Росією

Нам доведеться подумати про нову форму організації Європи та переосмислити наші відносини з Росією після війни в Україні,

– заявив Еммануель Макрон.

Президент Франції запропонував уявити завтрашній мир в Європі в новій формі та в новій реальності, яка потребує побудови нового міжнародного порядку.

Макрон назвав найбільшим викликом сьогодення те, що нинішній порядок є неповним і несправедливим.

"Неповний тому, що він був задуманий наприкінці Другої світової війни, а тому не мав у своєму серці тих проблем, які згодом з'явилися і стали панівними", – запевнив президент.

Він додав, що треба взяти до уваги те, що у момент розподілу місць, більшість країн на цій планеті та багато з найбільш густонаселених країн – не існували. Тому Еммануель Макрон додав, що міжнародний порядок, в якому світ живе сьогодні, "заблокований".

Нам потрібен порядок, де одні країни не зможуть блокувати інших, і де країни представлені гідно, а тому робити це треба в набагато більш справедливих органах, як то ООН, Світовий банк чи Міжнародний валютний фонд,

– пояснив президент Франції.

Макрон додав, що повернеться до цього питання наступного тижня в Організації Об'єднаних Націй, коли буде на Генеральній Асамблеї ООН 24 та 25 вересня.