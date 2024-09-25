"Дорога з двостороннім рухом": Блінкен закликав зупинити співпрацю Росії з Іраном, КНДР і Китаєм

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що для миру в Україні потрібно припинити співпрацю Росії з Іраном, Китаєм та КНДР. Ще один важливий крок – підтримка мирних ініціатив України.

Відповідну заяву Блінкен зробив під час виступу на засіданні Радбезу ООН у вівторок, 24 вересня. Там обговорили ситуацію в Україні, передає 24 Канал.

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Росія надає взаємну допомогу Ірану та КНДР

Держсекретар США зауважив, що найшвидший шлях до миру в Україні є простим: варто лише зупинити тих, хто підживлює агресію Росію та самого Путіна.

Є два негайних і взаємопов'язаних кроки, які ми повинні зробити. По-перше, ми маємо відповісти на зростальну співпрацю Росії з Північною Кореєю та Іраном,

– сказав Блінкен.

Зокрема, держсекретар США нагадав присутнім про постачання безпілотників Іраном, будівництво заводу з їхнього виробництва у Росії, передачу балістичних ракет.

Північна Корея також відправляє в Росію зброю та боєприпаси, зокрема, ракетно-пускові установки та мільйони артснарядів.

"Ці дії Ірану, Північної Кореї та Росії порушили численні резолюції Ради Безпеки ООН, за які проголосувала Росія та як постійний член несе особливу відповідальність за їхнє виконання", – зауважив Блінкен.

Цю співпрацю він назвав "дорогою з двостороннім рухом": КНДР та Іран отримують від Росії взаємну допомогу.

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"Північна Корея та Іран не єдині, хто допомагає Росії. Китай, ще один постійний член цієї Ради, є провідним постачальником верстатів, мікроелектроніки та інших товарів, які Росія використовує для відновлення, поповнення запасів, нарощування своєї військової машини та підтримки своєї жорстокої агресії", – також зауважив держсекретар США.

Критика Блінкена прозвучала на тлі закликів Китаю припинити постачати зброю в Україну.

Є глибока різниця: Росія – це агресор, Україна – жертва. Росія бореться, щоби завойовувати, Україна бореться за виживання. Якщо інші країни припинять підтримувати Росію, вторгнення Путіна скоро закінчиться. Якщо не підтримувати Україну, Україна може швидко припинити існування,

– сказав Блінкен.

Він також нагадав про постійні заяви України, що "дипломатія є єдиним способом покласти край цій війні, і що вона готова до переговорів". А також зауважив, що Путін не зацікавлений у цьому.