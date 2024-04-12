Москва дала потужного ляпаса Китаю: як Путін "кинув" Сі Цзіньпіна

Саміт миру у Швейцарії має відбутись 15 –16 червня. На конференції країни будуть розглядати запровадження миру в Україні. Китай намагався переконати Росію взяти в ньому участь, однак Кремль вважає по-іншому.

Політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко розповів 24 Каналу, що Китаю вигідно взяти участь у саміті миру, адже це б показало його авторитет. Тимчасом для України ця конференція стане потужним кроком щодо світової підтримки.

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"Ляпас" Китаю від Росії

За основу обговорень на саміті планують покласти мирний план Володимира Зеленського. Росіяни ж заявили, що якщо їм прийде запрошення взяти участь у саміті, вони відмовляться, бо не хочуть сідати за стіл переговорів на умовах України. За словами Чаленка, ми вже бачили неофіційну позицію Китаю щодо прийняття участі в саміті Росії.

Дуже добре, що Кремль зараз дав свою позицію, що навіть якщо запросять, вони не приїдуть. Пекін розуміє, що йому дали "ляпаса" з боку Кремля. Що б зараз не робив Сі Цзіньпін та його оточення, щоб "відбілити" Росію, сам Кремль цього не хоче,

– зауважив політолог.

Важливість участі Китаю

На думку Чаленка, для Китаю було б логічніше взяти участь у саміті миру.

З одного боку це б показало, що він не стає на сторону країни-агресора, а з іншого показало б його дальшу координацію, наприклад, серед країн Глобального Півдня, які теж масово візьмуть участь у відповідному миротворчому заході,

– зазначив політолог.

Результат для України

Саміт миру, за словами Чаленка, зможе сформувати необхідні рамки, які будуть не просто ініційовані Україною, а за ними будуть стояти десятки, а може й сотні країн. Це буде сигналом для Москви, що якщо йти на перемовини, то є конкретні межі, засновані на міжнародному праві. Росії не вдасться проштовхнути свій реваншизм та бажання зупинитися прямо зараз.

"Якщо і завершувати цю війну, то зі зрозумілим, цивілізованим наслідком для всього світового порядку. В цій війні зараз залучено десятки країн, тому від її результату залежатиме подальше наше буття на планеті", – додав політолог.

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