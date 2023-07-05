Путін готовий повністю лягти під Китай: у чому зацікавлений Пекін

Залежність Росії від Китаю поступово зростає. Кремлівського диктатора Владіміра Путіна й всю номенклатуру це влаштовує, адже їм дуже близькі китайські наративи.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Марат Гельман. Він додав, що різко збільшується залежність від Пекіну не тільки російської економіки, а й всього життя.

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Слабка Росія – це ринок

Вибудовуючи економічні відносини, Америка та Європа водночас закликають до гуманності, захисту права людини, боротьби з корупцією тощо. Китайці таких вимог не висувають.

Путін готовий лягти під Китай просто тому, що китайцям байдуже. КНР може грабувати своє населення, саджати людей у в'язниці й робити будь-що,

– сказав політтехнолог.

Москва свідомо обирає Пекін, адже він дозволяє росіянам грабувати власне населення й не втручається в це.

На думку Гельмана, Китай хоче, щоб "перевороти" у Росії тривали якомога довше. Пекін хотів би, щоб Москва була дуже слабка, однак не була переможена. Адже слабка Росія – це ринок зі 140 мільйонів людей. Зазначимо, що наразі 80% російського автомобільного ринку вже належить Пекіну.

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