Путін готовий повністю лягти під Китай: у чому зацікавлений Пекін
Залежність Росії від Китаю поступово зростає. Кремлівського диктатора Владіміра Путіна й всю номенклатуру це влаштовує, адже їм дуже близькі китайські наративи.
Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Марат Гельман. Він додав, що різко збільшується залежність від Пекіну не тільки російської економіки, а й всього життя.
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Слабка Росія – це ринок
Вибудовуючи економічні відносини, Америка та Європа водночас закликають до гуманності, захисту права людини, боротьби з корупцією тощо. Китайці таких вимог не висувають.
Путін готовий лягти під Китай просто тому, що китайцям байдуже. КНР може грабувати своє населення, саджати людей у в'язниці й робити будь-що,
– сказав політтехнолог.
Москва свідомо обирає Пекін, адже він дозволяє росіянам грабувати власне населення й не втручається в це.
На думку Гельмана, Китай хоче, щоб "перевороти" у Росії тривали якомога довше. Пекін хотів би, щоб Москва була дуже слабка, однак не була переможена. Адже слабка Росія – це ринок зі 140 мільйонів людей. Зазначимо, що наразі 80% російського автомобільного ринку вже належить Пекіну.
Чому Росія обирає Китай, а не Захід: дивіться відео
Відносини Китаю й Росії: останні новини
- Військовий експерт Олег Жданов заявив, що президент КНР Сі Цзіньпін розчарований слабкістю Владіміра Путіна. Після подій 24 червня Китай більше не розглядає Росію як союзника.
- Політолог Володимир Фесенко переконаний, що для Китаю "переворот" ватажка вагнерівців став неприємним сюрпризом. Зараз у Пекіні багато сумнівів щодо дієздатності й ефективності Путіна,
- Видання Financial Times повідомило, що під час візиту до Москви у березні лідер Китаю Сі Цзіньпін застеріг російського диктатора Владіміра Путіна від застосування ядерної зброї проти України.