Росія – таран у протистоянні із Заходом: чи змінить Пекін свою позицію щодо Кремля

Китай балансує і веде свою гру з Росією. Попри все країна-агресорка йому наразі вкрай вигідна.

Про це 24 Каналу відзначив експерт-міжнародник, кандидат політичних наук Богдан Ференс. Він пояснив справжню роль Росії для Китаю.

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Росія – маріонетка Китаю

Росія знаходиться вже на межі терпіння світових політиків через свою неадекватність та провокації. Зокрема, вихід із зернової угоди ставить під загрозу продовольчу безпеку і Китай це визнає. Для нього це певна регіональна історія, яка має глобальні наслідки. Утім, змінити свою позицію щодо Росії він поки не може.

Тому що Росія наразі вбачається Китаєм, як ослаблений партнер за рахунок якого можна отримати для себе бонуси і зав'язати на собі Росію економічно, технологічно, фінансово,

– пояснив експерт-міжнародник.

Крім того Китай вбачає в Росії своєрідний "таран" в протиріччях між західними країнами і безпосередньо США. Конфлікт між цими країнами особливо за час війни значно зріс.

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"Зараз Китай вбачає свою стратегію в контексті війни – це вичікувати, заявляти про свої наміри в позиціонуванні, але не розривати відносини з державою-агресоркою", – додав Ференс.

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