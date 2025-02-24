Таке враження, що Росія та США знаходять спільну мову – над головами України та Європи, – Мерц

Фрідріх Мерц, блок якого, попередньо, переміг на дострокових виборах до німецького Бундестагу, зробив заяву щодо відносин США та Росії. За словами політика, враження, ніби ці дві країни знаходять спільну мову через голову України та Європи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Фрідріха Мерца у соцмережі Х.

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Як описав відносини Росії та США Мерц

Мерц написав, що у нього склалося враження за останні кілька днів, що Росія та Америка знаходять спільну мову – над головами України та, таким чином, також над головами Європи.

Ось чому зараз усі дивляться на Німеччину. Як швидко німці зможуть сформувати уряд після цього складного результату виборів?

– наголосив політик.

Він також зауважив, що саме формування уряду, як для нового канцлера країни, зараз для нього дійсно є пріоритетом.

До слова, за даними екзитполів на виборах до німецького Бундестагу здобув перемогу Фрідріх Мерц з блоком ХДС/ХСС. Його партія, згідно з опитуваннями, отримала 29% голосів, отже, політик має всі шанси стати новим канцлером країни.

Також Мерц робив заяву, де казав, що прагне досягти незалежності від США. Адже, як виявилося, американській владі "відносно байдуже до майбутнього України".