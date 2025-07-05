"Трамп залежить від Путіна": чим Кремль може шантажувати президента США

Є думка, що Дональд Трамп залежний від Кремля. Адже він постійно уникає звинувачень Володимира Путіна у воєнних злочинах. Ймовірно, американський лідер має інтереси в Росії.

Тому Трамп не хоче псувати відносини з Путіним. Таку думку 24 Каналу озвучив російський правозахисник Марк Фейгін.

Читайте також Схоже, Путін хоче йти до кінця і просто продовжувати вбивати людей, – Трамп

"Це залежність, з одного боку, об’єктивна, з іншого – суб'єктивна. У Трампа прямий інтерес до Москви та Путіна. Він хоче з цього щось мати. Він не хоче псувати відносини, бо цей інтерес можна реалізувати тільки при збереженні крихкого балансу між необхідністю та бажанням", – припустив він.

За його словами, з одного боку, Трамп повинен дотримуватися позиції США у допомозі Заходу, Україні, враховувати політику своїх попередників. З іншого боку, президент Штатів має інтерес у бік Москви. Тому зараз він перебуває між цими двома станами.

Немає якоїсь повної інформації про те, що Кремль може шантажувати Трампа. Тому, найімовірніше, його залежність полягає у вигоді від Росії, яку хоче отримати лідер Штатів. Адже відомо, що він дивиться на світ та міжнародну політику виключно через призму отримання прибутку.

До слова, видання The Telegraph написало, що Трамп дає Путіну сигнал, що той може діяти, як заманеться. Адже на тлі нових атак Росії проти України Штати не демонструють рішучої реакції, а також призупинили постачання озброєння. Оглядач Девід Блер зазначає, що відповідні дії американського лідера можуть створити для Володимира Путіна відчуття безкарності.