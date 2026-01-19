Є фундаментальна зміна, – міжнародник зауважив цікавий момент у ставленні Трампа до Путіна

Ставлення Дональда Трампа до Володимира Путіна змінилося. Зокрема, тепер президент США бачить, як кремлівський диктатор відповідає на його зусилля щодо миру.

Коли Трамп робить якісь кроки, то Путін вкотре цинічно атакує Україну. Міжнародний аналітик Марк Тот озвучив 24 Каналу думку, що таке ставлення американського лідера до Путіна – це позитивна зміна для нашої держави.

Читайте також Росія водить Трампа за ніс: євродепутат сказав, коли можливий перелом у переговорах у 2026 році

"Я вважаю, щось фундаментально змінилося у тому, як Трамп ставиться до Путіна. Це велика перевага для Зеленського. З погляду переговорів з Трампом та спроби досягнути найкращого для України вважаю, що Зеленський заслуговує похвали. Він навчився керувати цими відносинами позитивно. Тепер Трамп бачить Путіна таким, який він є", – сказав він.

Що Трамп зрозумів про Путіна?

Марк Тот пояснив, що коли Путін чи Зеленський розмовляли з Трампом, Росія бомбила Україну. Близько до саміту на Алясці, а також на Різдво ворог атакував нашу державу.

У Кремлі вигадали нібито атаку на особисту резиденцію Путіна на Валдаї, хоча її не було. Тому окупанти вдарили "Орешником" по Львову, а ще обстріляли Київ та інші міста.

Трамп розуміє, що Путін несерйозний. Щоразу, коли зусилля Трампа націлені на мир, Путін відповідає ескалацією, атакуючи не тільки воєнні об'єкти. Це навмисне націлення на цивільні об’єкти України, житлові будинки, лікарні, транспортну інфраструктуру, поїзди, які перевозять людей з Європи в Україну,

– додав міжнародний аналітик.

Останні заяви Трампа