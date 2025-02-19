Дивні заяви Трампа: чи варто Україні розірвати співпрацю зі США

Останні неоднозначні заяви президента США Дональда Трампа були досить неприємними. Ситуація з подальшою співпрацею також є напруженою. Однак не все настільки погано, як може здаватися.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що зустріч США та Росії вже відбулася в Ер-Ріяді. Але й з Україною контакти також продовжуються.

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Що робити з відносинами із США

Як наголосив Клочок, зараз не все так погано. Найгірше було б, якби Штати взагалі не хотіли спілкуватися з Україною. Натомість 19 лютого до України прибув спецпредставник США Кіт Келлог, який є представником переговорної групи щодо припинення війни.

До нас фактично приїхала американська сторона. Зараз ми будемо їм розповідати, як ми все бачимо. Тому йде паралельно контакт США-Росія та США-Україна. Це непогано. Принаймні ми бачимо, що американці хочуть нас чути. Це не означає, що вони підуть на всі наші вимоги. Але ми підтримуємо зв'язок з американцями,

– сказав Клочок.

Можливо, Трамп не захоче допомагати Україні. Але якщо контакти будуть, то можна принаймні домовитися купляти зброю або ж отримати її в борг. Нашій державі у будь-якому випадку потрібні ті ж ракети до Patriot чи інша зброя, яку виробляють Штати.

Не варто розривати зв'язки з США. Ситуація зараз неприємна для нас. Але розірвати зв'язки дуже легко. А як потім їх відновити?

– зауважив Клочок.

Відносини зі Сполученими Штатами можуть і покращитися буквально за майже два роки. Тоді відбудуться вибори до Сенату та Палати представників, де більшість може змінитися.

Нагадаємо, 19 лютого до Києва прибув Кіт Келлог. Він заявив, що розуміє необхідність гарантій безпеки для України.