Трамп може розвернутися проти Путіна, – Кулеба припустив, коли це станеться

Зараз у Москві здивовані тим, що усі події розгортаються на їхню користь. Втім, президент США Дональд Трамп може відвернутися від російського диктатора Владіміра Путіна за однієї умови.

Так вважає колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на подкаст Сергія Стерненка "Нарозкрут" за його участю.

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Що може змінити ставлення Трампа

За словами ексміністра, американський президент може змінити своє ставлення до російського диктатора, якщо той заважатиме йому.

Він розвернеться проти нього у той момент, якщо усвідомить, що Путін стає перешкодою до тріумфу Трампа. Путін це розуміє та грає для того, щоб підсолоджувати життя Трампа,

– розповів Кулеба.

Втім, на його думку, навіть якщо цей момент колись настане, це буде лише тактичний конфлікт. Колишній керівник МЗС України вважає, що фундаментально чинна адміністрація Трампа і незмінна адміністрація Путіна "перебувають в одній парадигмі".

У цьому ж подкасті він заявив, що політика Дональда Трампа щодо України не є тимчасовим явищем і не зникне через 4 роки. Дмитро Кулеба підкреслив, що США вступили в новий етап з Трампом, і країнам потрібно вчитися виживати без Америки.