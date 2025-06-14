Путін зрештою обдурить Трампа, – Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу

Зеленський переконаний що російський диктатор Володимир Путін не хоче завершувати війну і зрештою обдурить Дональда Трампа.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Президента України Володимира Зеленського американському телеканалу Newsmax.

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Путін не прагне миру та обдурить Трампа

На думку Зеленського, російський лідер найімовірніше обманить президента США і це побачить весь світ.

Він така людина. Він готовий до якихось кроків, де ескалація буде тільки під сильним тиском. По-іншому ніяк,

– сказав президент.

Глава держави наголосив, що Путін не хоче завершення війни. Тільки реальний тиск може зупинити подальшу агресію Росії. За словами президента, саме жорстка позиція міжнародної спільноти може стримати диктатора від розгортання ворожнечі.

До слова, на переконання президента України, Владімір Путін прагне затягнути час, перш ніж проти нього введуть справді жорсткі санкції. Попри нещодавні позитивні висловлювання Дональда Трампа на адресу глави Кремля, Зеленський вважає, що американський лідер добре розуміє справжню суть диктатора.