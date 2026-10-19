Зараз це агонія, – Зеленський назвав терміни покращення взаємин зі США
Взаємини між Україною та США мають можливість покращитися вже наступного місяця. Володимир Зеленський пов'язав поточне загострення з виборчими процесами та спрогнозував стабілізацію.
Про такий стан справ розповів президент України в інтерв'ю Bloomberg.
Зеленський про вибори в США
Як пояснив Зеленський щодо перебігу подій, нинішній рівень напруги у взаємодії зумовлений внутрішньою політичною боротьбою у США і має тимчасовий характер.
А ось після завершення проміжних виборів, припустив він, українсько-американські відносини можуть покращитись
Політика дуже агресивна під час виборів. Я думаю, що зараз це агонія, але після виборів життя продовжиться, і я вірю, що воно буде спокійнішим,
– зазначив український лідер.
Зауважимо, що проміжні вибори до Конгресу США відбудуться 3 листопада 2026 року.
Напруженість у відносинах країн
Нагадаємо, Дональд Трамп закликав Україну "обрати нового лідера, який може укласти угоду". Тоді Володимир Зеленський відповів готовністю провести вибори лише за умови 60-денного припинення вогню, від якого згодом відмовилась Росія.
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