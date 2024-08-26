Історія помилок і втрачених можливостей: перспективи розвитку відносин України з Індією
Джерело:Анатолій Амелін
Україно-індійські відносини останні 30 років – це історія помилок та втрачених можливостей. Почнемо з того, що Україна ніколи не дивилася на Індію як на партнера. За останні 33 роки не було жодного офіційного візиту індійських лідерів до України. Візит прем'єра Моді – знакова подія.
Якими були взаємини України та Індії
Українські візити були, були підписані документи, але результату не було.
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Нагадаю:
1. Жовтень 2002 року – державний візит Президента України Леоніда Кучми до Індії. Тоді підписали такі угоди:
- Угоду про співробітництво в галузі науки та технологій;
- Угоду про взаємну правову допомогу у цивільних та комерційних справах;
- Угода про співпрацю у галузі охорони здоров'я та медичної науки.
2. Червень 2005 року – візит Президента України Віктора Ющенка до Індії. Обговорювалися питання економічного співробітництва та розвитку торговельних відносин. Підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у космічній сфері та Угоду про сприяння та взаємний захист інвестицій.
3. Грудень 2012 року – візит Президента України Віктора Януковича до Індії. Було підписано угоди про співпрацю у різних сферах, включаючи ядерну енергетику. Підписані угоди:
- Угода про науково-технічне співробітництво;
- Угода про співробітництво у сфері використання ядерної енергії у мирних цілях;
- Меморандум про взаєморозуміння між торгово-промисловими палатами.
Усе це добре і прикольно, але ці угоди були рамковими і не призвели до конкретних великомасштабних проєктів. Політична нестабільність в Україні часто перешкоджала повній реалізації досягнутих домовленостей. Економічний потенціал угод часто не реалізовувався повною мірою через брак подальших дій та інвестицій.
Найбільш успішними були угоди в галузі науки та технологій, особливо в космічній сфері, але навіть тут результати були нижчими за очікування.
Помилки України
1. Скандал з поставками танків до Пакистану (1996 – 1997 роки). Україна уклала контракт на постачання 320 танків Т-80УД до Пакистану, що викликало різку негативну реакцію Індії. Це призвело до охолодження відносин та втрати довіри з боку Індії.
2. Зрив контракту з модернізації Ан-32 (2009 – 2015 роки). Україна не виконала зобов'язання щодо модернізації 40 індійських військово-транспортних літаків Ан-32 в обумовлені терміни, що призвело до затримок та фінансових втрат для Індії.
3. Періодично виникали проблеми з якістю українського зерна, яке постачається до Індії. Це призводило до тимчасових заборон на імпорт.
4. Довгий час Україна не мала достатньої кількості дипломатичних та торгових представництв в Індії, що обмежувало можливості для розвитку співробітництва.
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5. Неодноразово виникали скандали, пов'язані з низькою якістю освіти, яку надають індійським студентам у деяких українських вишах.
6. Складнощі з отриманням віз в Україні.
7. Неоднозначна позиція України щодо конфлікту між Індією та Пакистаном у Кашмірі.
Трохи статистики (дані довоєнного 2021 року)
Торговий оборот між Україною та Індією у 2021 році:
– загальний товарообіг: 3,55 мільярда доларів;
– експорт України до Індії: 2,46 мільярда доларів (4,3% загального експорту України, 0,5% загального імпорту Індії);
– імпорт з Індії: 1,09 мільярда доларів (1,7% загального імпорту України, 0,3% загального експорту Індії).
Ми один для одного – крапля в морі (особливо Україна для Індії).
Україна експортувала до Індії:
- рослинні олії (переважно соняшникова) – 983 мільйони доларів;
- зернові культури – 735 мільйонів доларів;
- чорні метали – 368 мільйонів доларів;
- добрива – 147 мільйонів доларів;
- ядерні реактори, котли, машини – 51 мільйон доларів.
Індія експортувала до України:
- фармацевтична продукція – 381 мільйон доларів;
- ядерні реактори, котли, машини – 98 мільйонів доларів;
- органічні хімічні сполуки – 82 мільйони доларів;
- тютюн та промислові замінники тютюну – 70 мільйонів доларів;
- електричні машини та обладнання – 63 мільйони доларів.
Україна посідала 50 місце у списку торгових партнерів Індії. Індія займала 5 місце у списку торгових партнерів України за обсягом експорту та 15 місце за обсягом імпорту.
Але Індія це не просто торговий партнер – це країна, яка претендує на глобальне лідерство. Ще у 2019 році Індія ухвалила стратегію подвоєння ВВП з 2,7 трильйона доларів до 5 трильйонів доларів. Щоправда, йдуть вони з деяким залишенням, на 2025 рік їхній номінальний ВВП буде 4 трильйони доларів. Це одна з найбільших економік, яка має амбіції та зростає (без України).
Потенціал співпраці
Хто винен, ми вже згадали. Тепер про "що робити" і який є потенціал розвитку економічних відносин?
1. Сільське господарство та харчова промисловість.
– Потенціал зростання експорту протягом 5 років – не менше 100%.
– У наших країн великий потенціал створення спільних підприємств із перероблювання сільгосппродукції в Україні.
– Впровадження індійських технологій органічного землеробства в Україні.
– Експорт українських технологій точного землеробства до Індії (включаючи дрони).
2. IT та аутсорсинг.
- Прогнозоване зростання співпраці на 200% за 5 років.
- Створення спільних R&D центрів у галузі штучного інтелекту та великих даних.
- Розвиток українсько-індійських фінтех-проєктів.
- Спільна розробка рішень для "розумних міст".
- Колаборація та кооперація у виробництві мікроелектроніки, у тому числі напівпровідників (в Індії цей сектор вже добре розвинений).
3. Космічна галузь.
– Потенційний обсяг співпраці – 1 мільярд доларів протягом 5 років.
– Спільна розробка малих супутників для дистанційного зондування Землі.
– Співпраця у створенні ракет-носіїв нового покоління та двигунів до них.
– Обмін технологіями в галузі космічного зв'язку.
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4. Фармацевтика та медицина.
– Очікуваний обсяг інвестицій – 500 мільйонів доларів за 5 років.
– Створення в Україні хабу з виробництва генеричних ліків для ринку ЄС.
– Спільні дослідження в галузі біотехнологій та персоналізованої медицини.
– Експорт українських медичних послуг (зокрема і телемедицини) до Індії.
5. Військово-технічна співпраця.
- Потенційний обсяг контрактів – 2 мільярди доларів за 5 років.
- Спільна розробка безпілотних літальних апаратів та інших типів безпілотної техніки.
- Спільні розробки радіолокації, РЕБ та антиРЕБ.
- Модернізація індійської бронетехніки із використанням українських технологій.
- Співпраця в галузі кібербезпеки та захисту критичної інфраструктури.
- Спільна розробка та виробництво вертольотів спеціального призначення.
- Спільна розробка та виробництво сучасних транспортних літаків.
6. Енергетика.
– Спільні проєкти в галузі відновлюваної енергетики з потенційним обсягом 1,5 мільярда доларів за 5 років.
– Експорт українських технологій атомної енергетики до Індії.
– Співробітництво у розробці технологій зберігання енергії.
7. Транспорт та інфраструктура.
– Участь українських компаній у проєктах розвитку індійської залізничної мережі.
– Спільне виробництво електробусів та розвиток електротранспорту.
– Модернізація портової інфраструктури України за участю індійських інвесторів.
– Спільний розвиток Скандинаво-Індійського торгового коридору з хабом в Україні та спільний розвиток Чорноморсько-Балтійського коридору.
8. Освіта та наука.
– Збільшення кількості індійських студентів в українських вишах до 50 000 до 2028 року.
– Створення спільних університетських програм, особливо у галузі STEM.
– Розвиток наукового співробітництва в галузі нанотехнологій, нових матеріалів та біоінженерії.
9. Туризм та культурний обмін.
– Збільшення туристичного потоку між країнами на 300% за 5 років.
– Створення спільних культурних центрів у великих містах обох країн.
– Розвиток медичного туризму з Індії до України.
За активної підтримки урядів та бізнесу обох країн до 2028 року можна очікувати наступних результатів:
- загальний товарообіг: зростання до 10 мільярдів доларів (збільшення на 185%);
- український експорт до Індії: 6,5 мільярда доларів (зростання на 170%);
- індійський експорт до України: 3,5 мільярда доларів (зростання на 218%);
- прямі індійські інвестиції в Україну: 2 мільярди доларів (кумулятивно за 5 років);
- українські інвестиції до Індії: 500 мільйонів доларів (кумулятивно за 5 років);
- спільні проєкти у сфері високих технологій: 30 – 40 великих проєктів;
- створення до 50 000 нових робочих місць в обох країнах завдяки співпраці.
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Звучить як фантастика? Насправді ні, це все одно крапля в морі можливого потенціалу, але вже відчутніша, ніж є сьогодні.
Як можна інтенсифікувати економічне співробітництво
1. Створення Українсько-Індійського інвестиційного фонду із капіталом 1 мільярд доларів (приватний капітал).
2. Формування постійно чинної міжурядової комісії з економічного співробітництва (з особливими повноваженнями).
3. Відкриття представництв торгово-промислових палат обох країн.
4. Розробка "дорожньої карти" стратегічного партнерства до 2035 року.
5. Створення спеціальних економічних зон для індійських компаній в Україні та українських – в Індії.
6. Запуск програми технічної допомоги та обміну досвідом у пріоритетних галузях.
Про роль Індії у врегулюванні військового конфлікту писати не буду, але вона безпосередньо пов'язана з економічними інтересами Індії. Дай Боже, щоб вони були більшими в Україні, ніж у Росії.