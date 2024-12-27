2024 рік став проривним для відносин України та Китаю, – МЗС

Георгій Тихий заявив, що 2024 рік став роком активного розвитку відносин між Україною та Китаєм. Зокрема, він наголосив на відновленні двосторонніх політичних консультацій.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на речника МЗС України Георгія Тихого під час брифінгу. За його словами, прямий діалог без посередників сприяє обміну думками та залученню Китаю до наближення справедливого миру в Україні.

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Які зміни відбулися у відносинах України та Китаю

За словами Тихого, 2024 рік став роком розвитку відносин України та Китаю.

Це дуже важливо, тому що після тривалої паузи відбулися і двосторонні політичні консультації між Україною та Китаєм,

– зазначив він.

Тихий зазначив, що відбулися зустрічі на рівні заступників міністрів закордонних справ, перший за 12 років візит глави МЗС України до Китаю, а також переговори міністрів закордонних справ обох країн у Нью-Йорку під час Генасамблеї ООН.

"Це все свідчення того, що політичний діалог між Україною та КНР розвивається. Дуже важливо, що це прямий діалог без посередників, і є можливість обмінюватися безпосередньо думками. Ми вважаємо, що участь і роль Китаю важливі для наближення справедливого миру в Україні", – наголосив речник.

Чому відносини з Китаєм важливі для України

Речник МЗС нагадав слова міністра закордонних справ України Андрія Сибігу, який наголошував, що Китай є однією з країн, здатних впливати на Росію.

Тихий зазначив, що для України важлива реакція Китаю та інших держав на питання ядерної та продовольчої безпеки, а також свободи мореплавства, оскільки саме в цих сферах Росія створює системні глобальні загрози.

І ми потребуємо реакції, зокрема Китаю, на ці дії Росії для того, щоб показувати, що ці дії не будуть толеруватися і глобальна продовольча безпека і ядерна безпека критично важливі для Пекіна та інших ключових столиць світу,

– наголосив він.

Тихий підкреслив, що Україна має намір продовжувати розвивати співпрацю з Китаєм і в 2025 році. Він також зауважив, що є важливим сигналом з боку китайської сторони про те, що відносини з Україною є для неї важливими.