Ми конкуруватимемо, – Подоляк розповів про взаємини між Україною та Польщею після війни

6 серпня 2023, 17:52
Читать новость на русском

Джерело:

FREEДОМ

Михайло Подоляк прокоментував взаємини між Україною та Польщею. Радник голови ОП не бачить жодних великих проблем у стосунках двох країн.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк вважає, що українсько-польські відносини зараз перебувають на найвищому рівні. За його словами, між президентом України Володимиром Зеленським та його польським колегою Анджеєм Дудою відбувається "абсолютно хороший діалог".

До теми В Офісі Президента пояснили чутки про погіршення відносин з Польщею

Яка особливість відносин України та Польщі

Подоляк вказав на відсутність розбіжностей між Києвом та Варшавою. Адже головний пріоритет зараз – це свобода і безпека європейського континенту.

Ми та наші польські партнери розуміємо, що, поки Росія не програє, відповідно ніякої свободи та безпеки не існуватиме,
– зауважив він

За його словами, якщо Україна займається на полі бою всією необхідною роботою, то Польща є базовим хабом, через який йде постачання до нашої держави. Радник Андрія Єрмака наголосив, що Україна та Польща повністю взаємозалежні та взаємопов'язані у питанні програшу Росії.

Які є інтереси у Києва та Варшави

Подоляк водночас зазначив, що в України та Польщі є національні суверенітети та державні інтереси. Як приклад він навів сільське господарство. Радник голови ОП пояснив, що в питаннях щодо національних інтересів Київ займає проукраїнську позицію, а Варшава – пропольську. Це проблема внутрішнього діалогу.

Через зрив Росією зернової ініціативи Україні потрібен сухопутний зерновий коридор. Подоляк закликав вести дискусію щодо цього питання абсолютно правильно, максимально коректно, відкрито і публічно. Він впевнений, що це точно не призведе до розривів. Радник голови ОП назвав Польщу максимально близьким другом і партнером України нині. На його думку, це триватиме до кінця війни Росії проти України.

Після кінця війни в нас, звісно, будуть конкурентні відносини. Звісно, ми конкуруватимемо за ті чи інші ринки, споживчі ринки тощо,
– сказав Подоляк.

Він зауважив, що Київ точно буде перебуватиме на проукраїнській позиції та жорстко захищатиме свої інтереси стосовно до Польщі та будь-якої іншої країни.

Що цьому передувало

  • Нещодавно між Києвом та Варшавою стався дипломатичний конфлікт. Причиною скандалу стало питання щодо експорту зерна.
  • Політолог-міжнародник Руслан Осипенко у розмові з 24 Каналом не так давно припустив, що загострення сталося через підготовку до виборів у Польщі. Адже політики заграють з електоратом перед виборчими процесами. На думку експерта, однією причиною також могли стати корупційні скандали в Україні.
  • Нагадаємо, колишній голова МЗС Польщі Яцек Чапутович розкритикував позицію Варшави через закиди про нібито невдячність України. Він назвав це "політикою гієн та шакалів" та наголосив, що наша держава зараз "стікає кров'ю".

Автор: Петро Залива