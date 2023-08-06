Ми конкуруватимемо, – Подоляк розповів про взаємини між Україною та Польщею після війни
Джерело:FREEДОМ
Михайло Подоляк прокоментував взаємини між Україною та Польщею. Радник голови ОП не бачить жодних великих проблем у стосунках двох країн.
Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк вважає, що українсько-польські відносини зараз перебувають на найвищому рівні. За його словами, між президентом України Володимиром Зеленським та його польським колегою Анджеєм Дудою відбувається "абсолютно хороший діалог".
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Яка особливість відносин України та Польщі
Подоляк вказав на відсутність розбіжностей між Києвом та Варшавою. Адже головний пріоритет зараз – це свобода і безпека європейського континенту.
Ми та наші польські партнери розуміємо, що, поки Росія не програє, відповідно ніякої свободи та безпеки не існуватиме,
– зауважив він
За його словами, якщо Україна займається на полі бою всією необхідною роботою, то Польща є базовим хабом, через який йде постачання до нашої держави. Радник Андрія Єрмака наголосив, що Україна та Польща повністю взаємозалежні та взаємопов'язані у питанні програшу Росії.
Які є інтереси у Києва та Варшави
Подоляк водночас зазначив, що в України та Польщі є національні суверенітети та державні інтереси. Як приклад він навів сільське господарство. Радник голови ОП пояснив, що в питаннях щодо національних інтересів Київ займає проукраїнську позицію, а Варшава – пропольську. Це проблема внутрішнього діалогу.
Через зрив Росією зернової ініціативи Україні потрібен сухопутний зерновий коридор. Подоляк закликав вести дискусію щодо цього питання абсолютно правильно, максимально коректно, відкрито і публічно. Він впевнений, що це точно не призведе до розривів. Радник голови ОП назвав Польщу максимально близьким другом і партнером України нині. На його думку, це триватиме до кінця війни Росії проти України.
Після кінця війни в нас, звісно, будуть конкурентні відносини. Звісно, ми конкуруватимемо за ті чи інші ринки, споживчі ринки тощо,
– сказав Подоляк.
Він зауважив, що Київ точно буде перебуватиме на проукраїнській позиції та жорстко захищатиме свої інтереси стосовно до Польщі та будь-якої іншої країни.
Що цьому передувало
- Нещодавно між Києвом та Варшавою стався дипломатичний конфлікт. Причиною скандалу стало питання щодо експорту зерна.
- Політолог-міжнародник Руслан Осипенко у розмові з 24 Каналом не так давно припустив, що загострення сталося через підготовку до виборів у Польщі. Адже політики заграють з електоратом перед виборчими процесами. На думку експерта, однією причиною також могли стати корупційні скандали в Україні.
- Нагадаємо, колишній голова МЗС Польщі Яцек Чапутович розкритикував позицію Варшави через закиди про нібито невдячність України. Він назвав це "політикою гієн та шакалів" та наголосив, що наша держава зараз "стікає кров'ю".