Не просто активна комунікація, а позитивна та продуктивна, – Зеленський про відносини зі США

Україна активно співпрацює із США щодо досягнення режиму припинення вогню щонайменше на 30 днів. Наразі комунікація між країнами не просто активна, а позитивна і продуктивна.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського до лідерів держав-учасниць Об'єднаного експедиційного корпусу (JEF).

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Відносини між Україною та США

Зеленський наголосив, що нині між Україною та США триває активна, позитивна та продуктивна комунікація. Зокрема, 8 травня відбулася телефонна розмова з президентом США Дональдом Трампом.

За словами Зеленського, спільна робота України та США спрямована на досягнення надійного, тривалого припинення вогню щонайменше на 30 днів, до якого наша держава готова.

Якщо Росія затягуватиме війну, буде потрібно посилювати санкції, особливо якщо вони порушать припинення вогню, коли воно нарешті почнеться. США та всі ви в Європі знаєте, що найбільше б'є по Росії, що насправді змушує Москву замислитися про мир і припинення цієї війни,

– заявив Зеленський.

Президент України додав, що Росія повинна погодитися на припинення вогню, адже тільки так може розпочатися справжній мир. За словами Зеленського, зараз "дипломатії потрібна тиша".

Під час свого звернення до лідерів держав-учасниць JEF Зеленський також подякував усім за підтримку України та закликав до тісної координації зі США.