11:50
27 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КОРОНАВІРУС COVID-19 ЗАТРИМАННЯ ВОЛОДИМИРА СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КІМ ЧЕН ИН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КОРОНАВІРУС COVID-19 ЗАТРИМАННЯ ВОЛОДИМИРА СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КІМ ЧЕН ИН

      Відновити роботу малого бізнесу і ринків закликають у низці областей України

      - Читать новость на русском
      Відновити роботу ринків закликають у низці областей України
      Відновити роботу ринків закликають у низці областей України / pik.net.ua

      Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав Кабмін та президента переглянути карантинні обмеження і дозволити працювати малому і середньому бізнесу. Про таку потребу заявив і голова Дніпропетровської облради Святослав Олійник. Водночас мер Львова Андрій Садовий закликав дозволити роботу ринків.

      "Звертаюсь до уряду та президента – час переглянути вимоги й дозволити низці бізнесу працювати і в місті Франківську, і в Україні, бо від цього залежить життєдіяльність країни і міста", – закликав Марцінків у зверненні на своїй фейсбук-сторінці.

      До теми Садовий закликав владу дозволити роботу продуктових ринків

      За його словами, ситуація з захворюванням на коронавірус "хороша", тому постанову Кабміну про карантин треба переглядати. Зокрема, на думку мер Івано-Франківська, наразі варто дозволити працювати "продуктовим ринкам, магазинчикам, тобто малому і середньому бізнесу".

      Малий бізнес треба відкривати якомога швидше. Через карантин у людей закінчилися гроші,
      – заявив голова Дніпропетровської облради Святослав Олійник, свідчить повідомлення на телеграм-каналі облради.

      За його словами, формат роботи буде визначено з урахуванням дотримання санітарних обмежень.

      "Ми визначимо режим роботи, який міг би бути сумісним з режимом карантину – дотримання дистанції в торгових приміщеннях, захисні засоби і інше", – пояснив голова Дніпропетровської облради.

      Тим часом 27 квітня у Чернівцях понад 50 підприємців Калинівського та "Верхнього" ринків пікетують ОДА з вимогою дозволити гуртову торгівлю у продовольчих секторах.

      коронавірус як поводитися в магазині на ринку в черзі правила
      Як під час карантину треба поводитися в черзі / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Гроші Кабінет Міністрів України Новини Львова Новини Дніпра Новини Івано-Франківська Бізнес Торгівля
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Кінець епохи карантину, або Як продати козу
      сьогодні , 11:50 Кінець епохи карантину, або Як продати козу
      Михайло Дубинянський
      Найбільший страх Путіна, Коломойський не здається та коронавірусний Великдень: блоги тижня
      26 квітня , 22:00 Найбільший страх Путіна, Коломойський не здається та коронавірусний Великдень: блоги тижня
      Блоги тижня