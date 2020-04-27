Відновити роботу малого бізнесу і ринків закликають у низці областей України

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав Кабмін та президента переглянути карантинні обмеження і дозволити працювати малому і середньому бізнесу. Про таку потребу заявив і голова Дніпропетровської облради Святослав Олійник. Водночас мер Львова Андрій Садовий закликав дозволити роботу ринків.

"Звертаюсь до уряду та президента – час переглянути вимоги й дозволити низці бізнесу працювати і в місті Франківську, і в Україні, бо від цього залежить життєдіяльність країни і міста", – закликав Марцінків у зверненні на своїй фейсбук-сторінці.

До теми Садовий закликав владу дозволити роботу продуктових ринків

За його словами, ситуація з захворюванням на коронавірус "хороша", тому постанову Кабміну про карантин треба переглядати. Зокрема, на думку мер Івано-Франківська, наразі варто дозволити працювати "продуктовим ринкам, магазинчикам, тобто малому і середньому бізнесу".

Малий бізнес треба відкривати якомога швидше. Через карантин у людей закінчилися гроші,

– заявив голова Дніпропетровської облради Святослав Олійник, свідчить повідомлення на телеграм-каналі облради.

За його словами, формат роботи буде визначено з урахуванням дотримання санітарних обмежень.

"Ми визначимо режим роботи, який міг би бути сумісним з режимом карантину – дотримання дистанції в торгових приміщеннях, захисні засоби і інше", – пояснив голова Дніпропетровської облради.

Тим часом 27 квітня у Чернівцях понад 50 підприємців Калинівського та "Верхнього" ринків пікетують ОДА з вимогою дозволити гуртову торгівлю у продовольчих секторах.



Як під час карантину треба поводитися в черзі / Інфографіка 24 каналу