"Охматдит" планує витратити ще 14 мільйонів на консультанта й технагляд за ремонтом

Нещодавно Росія вдарила по найбільшій дитячій поліклініці та зруйнувала її. Стали відомі деталі щодо планів на витрати під час відновлення "Охматдиту"

Дитяча лікарня "Охматдит" оголосила тендери на інженерно-консультаційні послуги та технічний нагляд за виконанням ремонту фасаду та внутрішнього опорядження будівлі, яку було пошкоджено внаслідок ракетного удару. Договір на інженерно-консультаційні послуги планують укласти з ТОВ "Васеньов Інжиніринг".

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Завищені обсяги конкурсу

Відповідно до системи "Прозорро" договір укладено на 9,35 мільйона гривень, а технічний нагляд буде здійснювати ТОВ "Ік-Проект" за 5,22 мільйона гривень.

Компанія "Васеньов Інжиніринг" зареєстрована у квітні 2023 року в житловому будинку та належить Олегу Васеньову. Зараз дитяча поліклініка планує у складі замовити у " нього консультації з питань залучення підрядних організацій".

Важливо розуміти, що Олег Васеньов – це той самий експерт, у якого лікарня відразу замовила технічне обстеження постраждалого корпусу. Саме він склав дефектний акт з обсягами необхідних робіт. У ньому одразу було вказано завищені обсяги для конкурсу благодійного фонду "Охматдиту". Відповідно до конкурсу, потрібно замінити фасад, але уламки зруйнували далеко не всі декоративні плити ззовні.

Також фірма "Ріола-модуль", яка будувала цей корпус, повідомила, що після атаки вже встигла своїм коштом відремонтувати операційні, тому на це не треба було закладати ремонтні обсяги будматеріалів. "Ріола" пропонувала виконати роботи за 179 мільйонів гривень, однак її пропозицію проігнорували. Натомість переможцем обрали запорізьку фірму "Буд-технолоджі" пропозицією за 307 мільйонів гривень.

Після скандалу приватний конкурс благодійного фонду "Охматдит" скасували, гроші благодійників перерахували у держбюджет і відповідно оголосити новий тендер у системі "Прозорро".

За що Васеньову платять 9 мільйонів гривень

Технічний нагляд передбачатиме перевірки відповідності обсягів та якості виконаних будівельних робіт проєктно-кошторисній документації. Крім цього, також ведення обліку обсягів прийнятих і оплачених будівельних робіт, а також робіт, виконаних з недоліками, перевірку візування та подання замовнику актів приймання виконаних будівельних робіт на об’єкті, які підписані, завірені та надані підрядником.

На обох тендерах замовлення забрали без конкуренції.

Київською "Ік-Проект" керують Ольга Крижня та Людмила Пархоменко, а належить вона Юлії Крат з Харкова.