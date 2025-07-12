Такого ще не чули: чи постачатиме Трамп Україні зброю

Дональд Трамп поступово змінює риторику щодо посилення військової допомоги для України. Це може піти на користь нашій державі.

Таку думку 24 Каналу висловив представник Українського конгресу Америки Андрій Добрянський, зазначивши, що варто сприймати заяви лідера США щодо посилення військової допомоги для України серйозно. Він підкреслив, що раніше від американського лідера такого ніхто ще не чув.

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Чи посилить Трампа військову допомогу для України?

Андрій Добрянський зауважив, що під час передвиборчої кампанії Трамп просував ідею дипломатичного зближення із Росією. Ставши президентом США, його риторика не змінилася, проте зараз ситуація зовсім інша.

Тепер же американська влада повністю прийшла до розуміння, що Росія є противником, проте в адміністрації Трампа все ж є особистості, які схильні до нейтральної позиції,

– сказав він.

Важливо, що американський президент домовився із Володимиром Зеленським про відновлення постачання зброї. На думку представника Українського конгресу Америки, липень має стати визначальним місяцем у політиці Трампа щодо України.

Якщо це не відбудеться цього місяця, то для України можуть виникнути серйозні проблеми, адже у серпні Конгрес йде на канікули,

– зауважив він.

За словами Добрянського, найближчим часом наша держава мала б отримати від США засоби протиповітряної оборони, крім того, Трамп може ввести санкції проти Росії. Це має змусити Кремль розпочати серйозну розмову про можливість припинення вогню.

До слова, США вирішили відновити постачання оборонної зброї Україні після короткої паузи, пов'язаної з переглядом власних стратегічних запасів. Президент Дональд Трамп пояснив, що цей крок необхідний для забезпечення здатності Києва захищатися на тлі посилення російських атак. У Пентагоні підкреслили, що допомога буде надходити таким чином, щоб не послабити обороноздатність самих США.