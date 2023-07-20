Росія підіймає градус напруги: Ердоган має 2 сценарії щодо відновлення зернової угоди

Росія вийшла з зернової угоду. Вплинути на рішення країни-агресорки може Туреччина. Однак зараз Реджеп Ердоган не робить заяв щодо домовленостей по угоді на експорт зерна.

Це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович. Він припустив, що зараз йде серйозна кулуарна дипломатія щодо продовження зернової угоди.

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Кулуарна дипломатія

На особистісних контактах йдуть певні перемовини між Туреччиною та Росією, а також Туреччиною та країнами Євросоюзу. Прораховують різні варіанти розвитку подій.

В Ердогана є два сценарії, які його влаштовують:

перший – продовження угоди, де Туреччина є ключовою стороною. На тих умовах, які були раніше. Ердоган від цього виграє, його це влаштовує. Тим більше у такий спосіб Туреччина зможе зберегти нормальні стосунки з Росією;

другий – Туреччина виступає єдиним гарантом угоди. Турецькі кораблі супроводжуватимуть судна, які йдуть зі збіжжям в українські порти й виходять з них по коридору.

Ердоган має таке ж право як Росія чи Україна оголосити певну частину Чорного моря зоною гуманітарної операції й сказати, що вона прикриватиметься військовими кораблями Туреччини.

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Погроза топити

Москва відверто погрожує суднам, які прямуватимуть до Чорноморських портів України.

Міноборони Росії заявило, що з 20 липня всі судна, які прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, розглядатимуться як потенційні перевізники військових вантажів.

"Це ж просто колосальна ескалація, адже вони (росіяни – 24 Канал) заявили, що ці кораблі буду вважатися такими, що беруть участь у війні на боці України", – додав політолог.

Путін розуміє, що якщо якісь кораблі будуть іти по цьому маршруту, то топити їх – катастрофа. Вони зможуть спробувати їх затримати, але не знайдуть там ніякої зброї. Влаштувати провокацію теж буде програшно.

"Вони просто словесно градус напруги підіймають, сподіваючись, що це спрацює і в інформаційному плані зможуть дотиснути цю історію та вибити собі преференції", – зазначив Рейтерович.

Стандартний наратив

Було очевидно, що спочатку росіяни почнуть грати роль буцімто категорично проти й забороняють після завершення зернової угоди прохід будь-яких суден. А згодом виходить Путін й дуже довго жаліється на те, що Росія "рятувала" весь світ від голоду, а не Україна.

Озвучує ті вимоги – "хотєлки", за якими Росія готова повернутися до угоди на експорт зерна. Адже сама в ній зацікавлена й хотіла б її реалізувати, але хоче для цього вибити додаткові преференції,

– сказав політолог.

Зараз починається процес торгу, який триватиме кілька тижнів. Тут багато залежатиме від країн, які не одні в Чорному морі та мають набагато більшу військову потужність й самі можуть гарантувати проходження цієї зернової угоди.

Дуже показовий момент, що Путін похвалив ООН, яка "по-справжньому" хотіла продовжити угоду. Таке загравання може бути потенційно небезпечним. До того ж генсек ООН Антоніу Гутерреш говорив, що він не проти повернення російського банку до SWIFT й не проти піти на поступки Росії в обмін на те, щоб вона дозволила продовження угоди.

Нам треба звернути на це увагу, але спокійно реагувати. Адже особою, яка матиме колосальний вплив на продовження чи переформатування цієї угоди є президент Туреччини Ердоган,

– зауважив Рейтерович.

На його думку, найближчим часом ми почуємо заяви Росії про те, що вона готова на компроміси, поступки й готова далі продовжувати угоду, але на інших умовах.

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