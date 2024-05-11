Як у Києві відновлюють зруйновані будинки після обстрілів: яка ситуація на Теремках і Солом'янці

За понад два роки повномасштабної війни лише у Києві від обстрілів постраждали сотні будинків. Від приватних – до багатоповерхівок, від історичних – до сучасних житлових комплексів. Відновлення житла в столиці розпочали відразу ж у 2022 році, і наприкінці року деякі будинки вдалося відновити. Загалом у Києві з початку вторгнення відновили близько 30 багатоповерхівок.

Ворожі атаки тривають, і до списку пошкоджених додаються нові будівлі. Вже у 2024 році уламки російських ракет пошкодили будинки на Теремках та Солом'янці у Києві. Але роботи з їхнього відновлення досі не розпочалися, і зараз ці багатоповерхівки нагадують харківську Північну Салтівку – забиті вікна, зруйновані фасади, порожні двори.

24 Канал зробив огляд та дізнавався, які будинки постраждали найбільше, та чи відновлює їх столиця.

Біличі. Як життя повернулося на околицю Києва

Біличі, поблизу станції метро "Академмістечко" – останній житловий масив Києва перед Ірпенем. У березні 2022-го, коли російські війська стояли під Києвом, Біличі чи не найбільше серед інших районів постраждали від ворожої артилерії. Снаряди пошкодили 10-поверхівку на вулиці Ірпінській, "готельку" на Котельникова, ТРЦ Lavina Mall.

Найбільше дісталося 16-поверхівці на Чорнобильській вулиці. 15 березня 2022-го рано вранці ворожий боєприпас влучив у перший поверх будинку, сталося загоряння, і вогонь знищив усі 16 поверхів. Загинуло п'ятеро людей.



Фасад будинку на Чорнобильській / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал



Фасад будинку на Чорнобильській / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Чорнобильська, 9А – 16-поверховий будинок, збудований у 1975 році за проєктом БПС. Кількасот таких будинків збудовано протягом 1970-их та 1980-их майже у всіх спальних районах Києва, а також в Українці та Прип'яті на Київщині.

20 березня уламки збитої ворожої ракети впали на подвір'я 10-поверхівки поруч – на вулиці Ірпінській, 74. Було пошкоджено двір, балкони та фасад будинку 1989 року побудови. Постраждало п'ятеро осіб.



Відновлений будинок на Ірпінській / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал



Відновлений будинок на Ірпінській / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Обидва будинки відновили вже у 2022 році. У 16-поверхівці повністю відновили фасад, вхідну групу та внутрішні комунікації з ремонтами квартир, у 10-поверхівці утеплили дві секції та усунули пошкодження.

У будинку утеплили фасад, встановили нові вікна, перегородки сантехнічних приміщень, замінили ліфти, дах, відремонтували вхід до будинку. Підсилили збірні залізобетонні елементи. Влаштували нові електричні та сантехнічні мережі. Практично завершили соціальний ремонт у квартирах,

– повідомляв у грудні 2022 року мер Києва Віталій Кличко про будинок на Чорнобильській.



Пандус будинку на Чорнобильській / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал



Мешканка будинку на Чорнобильській / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

У порівнянні з сусідніми, такими ж будинками, постраждала багатоповерхівка виглядає сучасно. Вхід з пандусом, однакові чисті балкони та великі вікна – взірець для майбутньої термомодернізації радянського житла. Місцина тепер нагадує більше околиці Берліна, ніж київський "спальник".

Відновити чи забути. Що відбувається з будинком на Жилянській

Поки місто відновлює радянські багатоповерхівки, історичне житло зависло в невизначеності. 17 жовтня російський дрон-камікадзе влучив у 120-річний будинок на вулиці Жилянській, 116А, половину будівлі було зруйновано, четверо людей загинули.

Тоді ж будинок визнали непридатним до відновлення, заявляв заступник голови КМДА В'ячеслав Непоп, передавав "Вечірній Київ". Згодом мешканцям запропонували квартири в новобудові у Дарницькому районі, а не в Шевченківському, або компенсації.



Руйнування на Жилянській / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал



В оточенні новобудов / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

До теми "Ішов на фронт, щоб захистити": боєць втратив батьків від удару дрона-камікадзе по Києву

Однак влітку 2023 року державна експертиза визнала можливість реконструкції будинку, писав "Інтерфакс-Україна" з посиланням на голову ОСББ Тетяну Махрінську. За її словами, альтернативну експертизу власники квартир будинку замовили власним коштом.



Руйнування на Жилянській / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал



На дверях будинку можна й таке зустріти / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

За висновком ДП "Київський промбудпроект", будинок загалом підлягає капітальному ремонту, а в разі добудови зруйнованого поверху – реконструкції.

Утім, будинок на Жилянській досі стоїть зруйнований та закинутий, як і півтора року тому. У вересні 2023 року КМДА повідомила, що компенсація за знищене житло у будинку на Жилянській може становити:

від 3 мільйонів гривень за квартиру площею 32,6 квадратного метра;

до 8,3 мільйона гривень за квартиру площею 103,3 квадратного метра.

Щоб з'ясувати, чи зможуть власники розраховувати на таку компенсацію, мають провести додаткове обстеження будинку, розповів заступник голови КМДА В'ячеслав Непоп.

Солом'янка. Вигорілий будинок на Мокрій

Російські бомбардування цивільних об'єктів продовжились і у 2024 році. Зранку 2 січня ракета поцілила у подвір'я багатоповерхівки на вулиці Мокрій, 7, що на Солом'янці, поруч із Південним вокзалом. Двір було зруйновано вщент, пошкоджено сусідні садибні ділянки, фасад, балкони та вікна будинку. Загинуло двоє осіб, поранено близько 50.



Фасад будинку на Мокрій / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал



Двір будинку на Мокрій / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Читайте також Картина гнітюча, – Кличко показав жахливі руйнування багатоповерхівки у Солом'янському районі

Дев'ятиповерхівка на Мокрій, 7 споруджена у 1982 році за проєктом 96 серії.Такі будинки споруджували у багатьох містах України з 1975 року по кінець 1990-х – Києві, Хмельницькому, Донецьку, Кам'янському, Запоріжжі, Сумах. Проєкт розроблений КиївЗНДІЕПом.



Пошкоджені балкони / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал



Знищені автівки поруч / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

До травня вигляд двору та дев'ятиповерхівки на Мокрій майже не змінився. Посеред двору – вирва, понівечений дитячий майданчик. Трохи розібрали пошкоджені козирки входів, майже всі вікна – закриті фанерою. Але роботи з відновлення будинку нині не проводяться.

Теремки. На що чекати "сотам"

7 лютого Росія вчергове вдарила по Києву. Уламки однієї з ракет пошкодили 18-поверхівку на Теремках у Голосіївському районі за адресою вулиця Заболотного, 60 та 62. Загинуло четверо людей, поранено та евакуйовано – десятки.



Теремки / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал



Теремки / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

До теми Під ударом опинилося 6 областей, є загиблі: все, що відомо про масовану атаку 7 лютого

Теремки-I – житловий масив у Києві, що складається з двох велетенських споруд з близько 30 та 60 секцій проєкту КТ від 12 до 21 поверху. Збудовані на межі 1980-их та 1990-их ці будинки мали стати взірцем житла майбутнього – з автоматизованими лініями доставки, підземними паркінгами та вакуумним видаленням сміття.Однак реалізовано було лише житло та побутові комплекси. Через характерний обрис будинки на Теремках мають народне прізвисько "соти" ("бджолині стільники" з російської) – їхня архітектура споруд нагадує з висоти. Проєкт розроблено київським інститутом КиївЗНДІЕП.



Макет проєкту Теремків, розташування пошкоджених будинків – ліворуч згори / ЦДНТА України

Як і на Мокрій у Солом'янському районі, з лютого будинок на Теремках не відновили. Спорожнілий дитячий майданчик, поодинокі перехожі, запах горілого, що досі тримається біля будинку, – це все, що можна там побачити.

Найближчим часом столиця відновить, зокрема, будинки по вулиці Заболотного, 60 та 62 у Голосіївському районі, які значно постраждали від ракетної атаки 7 лютого. Вже через два дні після трагедії був готовий висновок попередньої експертизи. Наразі триває детальне обстеження, за результатом якого оперативно розроблять проект відновлення будинків. Також столична влада проводитиме регулярні зустрічі з ініціативними групами мешканців щодо перебігу відновлення,

– розповідав мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу "Київ" у лютому.



Місцева жителька / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал



Постраждалий будинок на Теремках / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Повністю відновити будинки на Теремках має КП "Житлоінвестбуд-УКБ", що підпорядковується Департаменту будівництва та житлового забезпечення Києва.

За словами Вячеслава Непопа з КМДА, 9 лютого, на другий день після трагедії, був готовий висновок попередньої експертизи.

"Виявлені дефекти можуть знижувати міцність, стійкість і жорсткість будівельних конструкцій. Наразі необхідно провести детальне обстеження, за результатом якого оперативно розроблять проєкт відновлення будинків", – розповів Непоп. Міська влада планувала регулярно зустрічатися з мешканцями щодо перебігу та підготовки відновлення житла.

За скільки та коли відремонтують будинки

Загалом на капітальні ремонти будинків на Мокрій та Заболотного з бюджету Києва мають виділити 55 мільйонів гривень, з них 25 мільйонів на будинок на Мокрій та по 15 мільйонів – на будинки на Заболотного. Як 24 Каналу повідомили в Департаменті, станом на 7 травня 2024 року "проводиться робота з укладання договорів з розробки проєктно-кошторисної документації по відновленню зазначених будинків".

Заплановані терміни завершення відновлювальних робіт – грудень 2024 року.

КП "Житлоінвестбуд-УКБ" причетне до відновлення 29 київських багатоповерхівок, пошкоджених російськими атаками. З них:

у 2022 році відновили 11 будинків;

у 2023 році – 10 житлових будинків;

у 2024 році передбачено виконання робіт з відновлення 7 житлових будинків.

В цілому на фінансування відновлювальних робіт з міського бюджету у 2022 році використали 406,2 мільйона гривень, у 2023 році – 186,9 мільйона гривень, повідомили 24 Каналу в КМДА. На 2024 рік передбачено фінансування 200,4 мільйона гривень. Частина з цих коштів має піти на будинки на Заболотного та Мокрій.