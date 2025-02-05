Їм не варто відкривати рота, – Коваленко відповів на закиди росіян про "передачу землі" США

Дональд Трамп запропонував укласти угоду з Україною, за якою рідкісноземельні метали обмінювались на зброю. Росія вже відреагувала на цю пропозицію.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко в ефірі 24 Каналу зазначив, що легко спрогнозувати, що робитимуть росіяни далі: вони будуть розповідати, що українська влада вирішила віддати українську землю американцям. Земельна тема традиційно експлуатувалась росіянами ще за часів закону про ринок землі.

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Тоді було безліч спекуляцій і пропаганди з боку Росії.

Що означає пропозиція Трампа

"Зараз це буде дубль 2. Є українське законодавство, в рамках якого можуть бути інвестиції та видобуток тих чи інших копалин. Це не означатиме, що хтось комусь віддає українську землю. Це інвестиції: приватний бізнес інвестує, видобуває і сплачує податки та ренту – все буде регулюватися відповідно до домовленостей. Земля лишається українською у будь-якому випадку", – сказав Андрій Коваленко.

Він додав, що росіяни спробують на цьому спекулювати. Важливо, щоб українці розуміли: росіяни не мають права вказувати, що робити з українською землею, як нею розпоряджатися, кому надавати право на видобуток.

Точно не росіяни мають відкривати свій рот стосовно української землі. Росіяни мали б подумати, як відбудовувати свої території, якщо вони взагалі зможуть їх повернути. Стосовно тлумачення слів Трампа – це виключно інвестиційна історія. І, звісно, в плані перемоги був відповідний пункт,

– сказав Коваленко.

Він вважає, що Трамп зацікавлений лише в інвестиціях. Все відбуватиметься в рамках українського законодавства, домовленостей і в інтересах України.

"Треба нагадати, що ті ж Chevron та інші компанії видобували на території Росії ресурси, які Росія технологічно не могла видобувати. Нехай вони краще пояснюють своїм громадянам, чому американці видобували їхні ресурси на території Росії, і не розповідають нам, що робити", – підсумував Коваленко.