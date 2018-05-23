Відома модель Коко Роша засвітилась у одязі українського бренду: фото
Канадська супермодель Коко Роша прогулялась в одязі українського бренду Ksenia Schnaider.
Коко опублікувала в своєму Instagram знімок в джинсовому комплекті та з парасолькою у руках.
Читайте також: Модні способи носити вишиванку: поради дизайнера
Модель не перша знаменитість, яка обирає одяг від Ksenia Schnaider. Раніше у денімі від українського бренду засвітилася популярна співачка Дуа Ліпа.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі