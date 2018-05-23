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Відома модель Коко Роша засвітилась у одязі українського бренду: фото

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Коко Роша
Коко Роша

Канадська супермодель Коко Роша прогулялась в одязі українського бренду Ksenia Schnaider.

Коко опублікувала в своєму Instagram знімок в джинсовому комплекті та з парасолькою у руках.

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Модель не перша знаменитість, яка обирає одяг від Ksenia Schnaider. Раніше у денімі від українського бренду засвітилася популярна співачка Дуа Ліпа.

Теги: LifeStyle Мода Стиль і мода
Джерело: 24 Канал
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