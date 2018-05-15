Відома пісня гурту "Антитіла" набула нового звучання: відео

Популярний український гурт "Антитіла" продовжує завойовувати симпатії в Польщі. Артисти записали чергову пісню, яка увійде до польськомовного альбому колективу.

Запис треку відбувся в студії Media Studio, що належить одному з найвідоміших в Польщі музичних рок-продюсерів Пьотру Ханцевічу. Текст пісні "Одинак" був змінений. У цьому гурту "Антитіла" допоміг польський журналіст Гжегож Стех.

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У результаті творчої роботи знайомий трек набув незвичного звучання. У пісні "Samotnik" йдеться про боротьбу людини за свою індивідуальність та неповторність у сучасному глобалізованому світі. У польській версії трек не втратив динамічності та головної думки, яку прагнули донести слухачам артисти.

Окрім запису пісні "Samotnik", колектив презентував і відеороботу, яка, за словами фронтмена "Антитіл" Тараса Тополі, є особливою.

Відео "Samotnik" – особливе. Зйомкам сприяла дуже серйозна робота, з безліччю рутинних і часом, здавалося, неможливих для виконання завдань. Всі зйомки проходили інтуїтивно. Команда просто рухалася вперед, і кожну наступну секунду все складалося правильно. Енергія відео настільки сильна, що його можна дивитися навіть із закритими очима і все одно все відчути,

– розповів Тарас Тополя.

Відомо, що, крім пісні "Samotnik", гурт уже записав пісню "Tańcz" ("Танцюй"). Трек отримав чималу популярність в Польщі. Такий же успіх пророкують і новому запису.

Дивіться відео кліпу гурту "Антитіла" на пісню "Samotnik":

А ось так звучить пісня "Одинак" в українській версії: