08:14
25 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
27°C
27°C 17°C
  • четвер
    26°C 18°C
  • п'ятниця
    26°C 21°C
  • субота
    27°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА ГРЕЦІЯ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Електронні церковні дзвони. Російський Ілон Маск
Вєсті Кремля
21:30, 24 липня
Вєсті.UA. Музичний критик Гройсман. Бідна та брехлива Тимошенко
Вєсті.UA
20:52, 24 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА ГРЕЦІЯ

Відома співачка Демі Ловато потрапила до лікарні з передозуванням наркотиками

132 Читать новость на русском
Демі Ловато потрапила до лікарні з передозуванням наркотиками
Демі Ловато потрапила до лікарні з передозуванням наркотиками / Фото з вільних мереж

Американська співачка, визнана найсексуальнішою на землі, Демі Ловато потрапила до лікарні після передозування наркотиками. Наразі 25-річна зірка прийшла до тями і її життю нічого не загрожує.

Про це повідомляє CNN.

Знайомі Демі Ловато заявили, що вона "дякує всім за любов, молитви і підтримку", проте нагадує про недоторканність приватного життя, просить утриматися від спекуляцій і зазначає, що "деяка інформація про її здоров'я недостовірна".

Читайте також: Співака Каньє Веста терміново госпіталізували, – ЗМІ

Зазначимо, що нещодавно співака зізналась, що зловживала алкоголем і наркотиками, через що у неї і раніше виникали проблеми зі здоров'ям. Демі Ловато навіть присвятила цьому свій сингл Sober ("Твереза").

Теги: Новини США Наркотики LifeStyle Лікування Музика
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Сбербанк РФ после встречи Трамп-Путин потерял более 500 миллиардов рублей
24 липня, 22:00 Сбербанк РФ после встречи Трамп-Путин потерял более 500 миллиардов рублей
Злой Одессит 2344
Мітинг під САП: як Аваков і його "тітушки" зробили з президента Порошенка пусте місце
24 липня, 21:00 Мітинг під САП: як Аваков і його "тітушки" зробили з президента Порошенка пусте місце
Віталій Шабунін 1561
Газ для авто стрімко подорожчав: карта цін
24 липня, 20:40 Газ для авто стрімко подорожчав: карта цін
3667
Чи може Україна "врятувати" Європу, або До якого Заходу ми прийдемо?
24 липня, 20:01 Чи може Україна "врятувати" Європу, або До якого Заходу ми прийдемо?
Борис Немировський 1000
Стрибки долара і євро: чому не варто панікувати через курс валют
24 липня, 19:01 Стрибки долара і євро: чому не варто панікувати через курс валют
Яніна Ткачук 7019
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук