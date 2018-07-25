Відома співачка Демі Ловато потрапила до лікарні з передозуванням наркотиками
Американська співачка, визнана найсексуальнішою на землі, Демі Ловато потрапила до лікарні після передозування наркотиками. Наразі 25-річна зірка прийшла до тями і її життю нічого не загрожує.
Про це повідомляє CNN.
Знайомі Демі Ловато заявили, що вона "дякує всім за любов, молитви і підтримку", проте нагадує про недоторканність приватного життя, просить утриматися від спекуляцій і зазначає, що "деяка інформація про її здоров'я недостовірна".
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Зазначимо, що нещодавно співака зізналась, що зловживала алкоголем і наркотиками, через що у неї і раніше виникали проблеми зі здоров'ям. Демі Ловато навіть присвятила цьому свій сингл Sober ("Твереза").
Джерело: 24 Канал
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