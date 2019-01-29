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      Відома тенісистка таки зіграє за збірну України на Кубку Федерації

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      Ястремська зіграє за збірну України
      Ястремська зіграє за збірну України / GETTY IMAGES

      Україньска тенісистка Даяна Ястремська таки зіграє за національну збірну України в Польщі в рамках Кубка Федерації. Раніше українка відмовилася виступати за збірну.

      Представники Федерації тенісу України та батько української тенісистки Даяни Ястремської Олександр провели додаткові перемовини щодо участі спортсменки в матчах Першої групи Євро-Африканської зони Кубка Федерації.

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      Результатом переговорів стало досягнення домовленості про участь Даяни в складі національної збірної, інформує ФТУ.

      Раніше батько Ястремської прокоментував рішення доньки відмовитися грати за Україну. За його словами, в родині стався нещасний випадок, а також конфлікт з Ольгою Савчук.

      Таким чином збірна України в Польщі буде представлена: Лесею Цуренко, Даяною Ястремською, Катериною Козловою, Мартою Костюк і Надією Кіченок. Еліна Світоліна, яка зазнала травми, за збірну не зіграє.

      Українкам доведеться зустрітися з Естонією, Болгарією і Швецією в групі B.

      Що таке Кубок Федерації?
      Це найбільші міжнародні командні змагання у жіночому тенісі. Організатором турніру є Міжнародна федерація тенісу. У чоловічому турнірі аналогічні змагання називаються Кубок Девіса. Найбільше Кубок вигравала збірна США – 18; десять перемог на рахунку збірної Чехії (включаючи успіхи часів Чехословаччини), а сім – в австралійок.

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      Теги: Спорт Теніс Даяна Ястремська
      Джерело: 24 Канал
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