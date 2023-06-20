Відомий різкими заявами у Німеччині: Андрія Мельника призначили послом України у Бразилії

Президент Володимир Зеленський призначив посла України в Бразилії. На цю посаду обрали Андрія Мельника, який відомий різкими заявами у Німеччині.

Відповідний указ про призначення Мельника за 20 червня уже опубліковано на сайті Президента, інформує 24 Канал. Також Зеленський призначив послів України в Республіці Індія та Республіці Колумбія.

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Призначити МЕЛЬНИКА Андрія Ярославовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Федеративній Республіці Бразилія,

– йдеться у повідомленні.

Бразилія схвалила кандидатуру Мельника

До слова, попередньо у Бразилії публічно заявили, що не проти призначення Мельника. Його кандидатуру схвалили в уряді цієї країни.

Уряд Бразилії із задоволенням повідомляє, що надав агреман пану Андрію Мельнику на посаду надзвичайного і повноважного посла України в Бразилії,

– йшлось в офіційному повідомленні бразильського уряду.

Зверніть увагу! Раніше Зеленський запросив президента Бразилії Лулу да Сілва до України. Адже, той має досить неоднозначну позицію щодо війни в Україні. Раніше Лула да Сілва заявив, що США та союзники нібито затягують війну, надаючи зброю Києву, а також пропонував Україні відмовитися від Криму.

Згодом політик таки заявив, що Бразилія підтримує територіальну цілісність України.

Зеленський призначив послів у ще дві країни

Також на сайті Президента України опублікували указ про призначення послом в Республіці Колумбія – Полюховича Юрія Юрійовича.

Та указ про призначення Поліщука Олександра Миколайовича – послом в Республіці Індія.

Головне про Андрія Мельника

Зазначимо, що Андрій Мельник обіймав посаду першого заступника міністра Закордонних справ – Дмитра Кулеби. Також Мельник відомий своїми різкими висловлюваннями у Німеччині. Він спонукав Берлін бути рішучими у своїй підтримці і засуджував будь-які толерування Росії і пропагування кремлівських наративів.

Тож, він буде корисним і на новій посаді у Бразилії. Потрібно зменшити вплив російської пропаганди на уряд країни та транслювати реальну картину справ.

Якими заявами відомий чиновник