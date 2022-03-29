Відомий склад української делегації на переговорах у Стамбулі
29 березня 2022 , 11:08Читать новость на русском
Перемовини української та російської делегацій у Стамбулі вже стартували. Українську делегацію очолює нардеп Давид Арахамія.
В основному складі – 7 людей, але загалом є 9.
Важливо Переговори України та Росії у Стамбулі стартували
Повний склад делегації
- Міністр оборони Олексій Резніков,
- Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк,
- Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія,
- Нардеп Андрій Костін,
- Народний депутат, співголова МФО "Кримська платформа" у парламенті Рустем Умеров,
- Заступник міністра закордонних справ Микола Точицький,
- Заступник глави ОПУ Кирило Тимошенко,
Не в основному складі поїхали ексзаступник міністра закордонних справ Олександр Чалий генерал Олександр Кириленко.