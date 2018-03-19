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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Відомий актор Ірфан Хан зізнався про свою рідкісну хворобу

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Ірфан Хан
Ірфан Хан / People

У зірки Боллівуду та Голлівуду, актора Ірфана Хана виявили нейроендокринну пухлину. Ця рідкісна хвороба вражає тільки 35 людей зі ста тисяч.

51-річний Хан повідомив у своєму Twitter, що змушений поїхати з Індії на лікування.

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"Несподіване змушує нас дорослішати, ось такими були останні кілька днів. Визнаю, що дізнатися діагноз – нейроендокринна пухлина – це нелегко, але любов і сила тих, хто зі мною поруч, і яку я відшукав у собі, дають мені надію", – відверто написав актор.

Раніше Ірфан розповідав про хворобу, але не вказував, про яку саме недугу йдеться.

"Що стосується чуток, які ходять, "нейро" – це не завжди про мозок, а пошук у гуглі – не найпростіший спосіб проводити дослідження", – додав Хан та пообіцяв повернутися до них із новими історіями.

Як пише The Daily Mail, такі пухлини можуть бути як доброякісними, так і злоякісними, та виникають в різних органах людського тіла.

Хто такий Ірфан Хан?

51-річний актор знявся майже в сотні фільмів і серіалів, зокрема, "Поїзд на Дарджилінг. Відчайдушні мандрівники", "Мільйонер з нетрів", "Нью-Йорк, я люблю тебе", "Інферно", "Нова Людина-павук", "Життя Пі" і "Світ Юрського періоду".

Теги: LifeStyle Кіно
Джерело: 24 Канал
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