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      Відомий бренд UGG випустив нову модель зимових чобіт: стильні фото

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      Відомий бренд UGG випустив нову модель зимових чобіт
      Відомий бренд UGG випустив нову модель зимових чобіт / Фото із соцмереж

      Кілька років поспіль американський бренд UGG підкорює світ своїми виробами. Днями дизайнери презентували новинку колекції осінь/зима 2018, яка привернула увагу чимало модників.

      Як повідомляє Hypebeast, популярний бренд одягу та взуття UGG об'єднав свої зусилля з японськими дизайнерами Sacai. Спільно вони створили нову модель зручних чобіт, що пасуватимуть як до спідниці, так і до штанів. 

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      Лінію взуття дизайнери назвали Chitose Abe-helmed. Автори колекції зробили її універсальною для жінок та чоловіків. Звичні вироби для всіх прихильників бренду UGG уніфікували та дещо змінили: зверху взуття прикрашає імітація стильної шкарпетки. До лінії Chitose Abe-helmed входять вироби трьох різних кольорів. 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений sacaiofficial (@sacaiofficial)

       

      За інформацією ЗМІ, покупці зможуть придбати новинки від UGG за 300 – 350 доларів. 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений sacaiofficial (@sacaiofficial)

       

      Теги: LifeStyle Мода Стиль і мода
      Джерело: 24 Канал
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