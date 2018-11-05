Відомий бренд UGG випустив нову модель зимових чобіт: стильні фото

Кілька років поспіль американський бренд UGG підкорює світ своїми виробами. Днями дизайнери презентували новинку колекції осінь/зима 2018, яка привернула увагу чимало модників.

Як повідомляє Hypebeast, популярний бренд одягу та взуття UGG об'єднав свої зусилля з японськими дизайнерами Sacai. Спільно вони створили нову модель зручних чобіт, що пасуватимуть як до спідниці, так і до штанів.

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Лінію взуття дизайнери назвали Chitose Abe-helmed. Автори колекції зробили її універсальною для жінок та чоловіків. Звичні вироби для всіх прихильників бренду UGG уніфікували та дещо змінили: зверху взуття прикрашає імітація стильної шкарпетки. До лінії Chitose Abe-helmed входять вироби трьох різних кольорів.

За інформацією ЗМІ, покупці зможуть придбати новинки від UGG за 300 – 350 доларів.