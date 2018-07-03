Відомий дієтолог спростувала міф про вплив кави

Український дієтолог Тетяна Фіалкова переконує, що велика кількість кави не допоможе людині збадьоритися, навпаки – у такій кількості цей напій здатний погіршити стан.

Про це вона зазначила на сторінці у Facebook.

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Дієтолог пояснила, що кава – не лише кофеїн, у ньому міститься багато складних і суперечливих складових. Даючи людині енергію вона завжди потребує чогось натомість, така ж сама історія з кофеїном.

В одній чашці еспресо доза кофеїну складає 75 міліграмів.

У певної частини людей печінка швидко розщеплює кофеїн та ефект бадьорості зникає через кілька годин. В інших цей процес може тривати до 8-10 годин. Саме тому в останніх порушується сон. Якщо каву випили після 14:00.

Від вживання великої кількості кави не буде ефекту бадьорості. Це може викликати тривогу, дратівливість чи нервову неадекватність.