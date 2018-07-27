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Відомий екс-боксер Евандер Холіфілд приїде в Київ: відома причина

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Евандер Холіфілд прибуде до Києва
Евандер Холіфілд прибуде до Києва

Легендарний американський боксер, єдиний в історії професійного боксу чотириразовий чемпіон світу в хевівейті, а також людина, якої вдалося завоювати звання абсолютного чемпіона світу в двох вагових категоріях – крузервейті та хевівейті, Евандер Холіфілд підтвердив свою участь у 56-му конгресі Всесвітньої боксерської ради, який з 30 вересня по 5 жовтня відбудеться у Києві.

Раніше свою участь у київському конгресі WBC підтвердив ще один легендарний боксер Леннокс Льюїс. А також потенційний суперник нашого Олександра Усика британець Тоні Беллью, славнозвісний мексиканець Хуліо Сезар Чавес, екс-абсолютний чемпіон світу в хевівейті американець Ріддік Боу.

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Нагадаємо, в столиці України прилетять близько 700 учасників конгресу з 160 країн світу. В їх числа будуть чинні чемпіони світу, легендарні боксери минулого, президенти федерацій країн-членів WBC, судді, спортивні менеджери та функціонери. Ініціатором проведення конгресу в столиці України став вічний чемпіон WBC, міський голова Віталій Кличко.

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Теги: Новини спорту Бокс
Джерело: 24 Канал
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