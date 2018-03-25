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Легендарний екс-боксер переніс інфаркт

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Костя Цзю переніс інфаркт
Костя Цзю переніс інфаркт / Фото з відкритих джерел

Відомий 48-річний боксер Костянтин Цзю розповів, що переніс інфаркт, після чого йому провели операцію на серці через підвищеного рівня холестерину.

Про це розповів сам боксер, передає Cosmopolitan.

"Я робив підтягування, після 15-20 разів я відчув незрозумілі відчуття, а вранці пішов в туалет і впав. Виявилося, що у мене був підвищений рівень холестерину", – розповів Костя Цзю.

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За словами екс-боксера, після цього випадку він пішов на обстеження до кардіолога. В результаті йому зробили операцію на зміцнення стінок артерії. Після цього його стан здоров'я нормалізувався.


Хто такий Костянтин "Костя" Цзю? Він – відомий боксер, триразовий чемпіон СРСР (1989—1991), дворазовий чемпіон Європи (1989, 1991) та чемпіон світу (1991) серед любителів, абсолютний чемпіон світу (за версіями WBC/WBA/IBF) серед професіоналів. Завершив професійну боксерську кар'єру у 2005 році після бою з британцем Ріккі Хаттоном в Великобританії. У 1993 році змінив російське громадянство на паспорт громадянина Австралії.

Теги: Новини Росії Новини спорту Бокс Здоров'я Австралія
Джерело: 24 Канал
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