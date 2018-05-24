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Відомий футболіст зібрався одружитися з двома жінками одночасно, – ЗМІ

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Роналдіньо зібрався одружитися з двома жінками одночасно
Роналдіньо зібрався одружитися з двома жінками одночасно / Фото з відкритих джерел

Офіційний посол клубу "Барселона", екс-бразильський футболіст Роналдіньо зібрався зіграти весілля з двома нареченими.

Про це повідомляє The Daily Mail.

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Як пишуть західні ЗМІ, екс-футболіст освідчився двом своїм коханим, Прісциллі Коельо та Беатріс Саузі. Обидві сказали йому "так", тому тріо живе разом у маєтку Роналдіньо в Ріо-де-Жанейро.


На фото (зліва на право): Беатріс Сауза, Прісцилла Коельо, Роналдіньо

Зазначається, що нібито весільна церемонія запланована на серпень. У Бразилії бігамія заборонена та карається позбавленням волі на строк до 6 років, тому це буде церемонія без документального оформлення шлюбу.

Посол клубу "Барселона" почав зустрічатися з Беатріс у 2016-му році, але  разом з тим не розірвав стосунків зі своєю попередньою дівчиною, Прісциллою.


Прісцилла Коельо


Прісцилла Коельо

Цікаво, що, як пишуть джерела, спортсмен платить "кишенькові", понад 2 тисячі доларів на місяць і дарує дівчатам однакові подарунки та парфуми.


Беатріс Сауза

Повідомляється, що сам Роналдіньо, котрий завершив футбольну кар'єру в січні 2018-го, чутки про заручини тоді спростував. Мовилося, про освідчення футболіста одночасно двом жінкам.

"Не вірте жодним новинам, того дня, коли я заручуся, я вам скажу", – написав він у Twitter.

Теги: Новини спорту LifeStyle Зіркові весілля
Джерело: 24 Канал
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