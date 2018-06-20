Відомий коментатор і провідний тренер заявили про припинення співпраці з Кремль ТБ

Один із найвідоміших російських коментаторів Василь Уткін і фахівець Леонід Слуцький, що входить до числа найкращих тренерів Росії, один за одним заявили, що більше не коментуватимуть матчі цьогорічного Чемпіонату світу з футболу на пропагандистському "Первом канале".

Зокрема, Уткін про такий крок сповістив на своєму Youtube-каналі.

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Обставини склалися таким чином, що я більше не буду коментувати матчі чемпіонату світу з футболу на "Первом канале". Ми розлучаємося зі взаємною повагою і, з мого боку, з вдячністю. Ви, звичайно, хочете знати, чому так вийшло. Я прошу вас поважати моє право, а я хочу про це не говорити. Прошу вас поважати моє право на приватне життя, не турбувати мене дзвінками та можу підтримувати приватність,

– зауважив телекоментатор.

Водночас Уткін зазначив, що продовжить говорити про чемпіонат світу так, як хоче і вважає за потрібне, зокрема у соціальних мережах і в YouTube.

Уткін заявив, що більше не коментуватиме матчі російського ЧС на "Первом канале": відео

Пропагандисти зі свого боку підтвердили припинення співпраці з фахівцем, передає РБК.

"Ми дякуємо Василю Уткіну за блискучу роботу на матчі Португалія – Іспанія, з повагою ставимося до його приватного життя та просимо не будувати конспірологічних версій. Як Василь і планував, його гонорар буде направлено до фонду сприяння вирішенню проблем аутизму "Вихід", – зазначила прес-служба мовника.

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Згодом стало відомо і про те, що більше не коментуватиме матчі на цьому каналі і Леонід Слуцький, який про таке рішення заявив наприкінці трансляції матчу між збірними Росії та Єгипту.

"На жаль для мене, я закінчую свою роботу на "Первом канале", тому що необхідно приступити до іншої діяльності. Але я впевнений, що все буде складатися також вдало", – підкреслив наставник.