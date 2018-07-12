Відомий роман Сергія Жадана екранізували: з'явився офіційний трейлер

У мережі з'явився перший офіційний трейлер українського фільму "Дике Поле", знятого за мотивами популярної книги Сергія Жадана.

Найкращий український роман за версією ВВС екранізували. Сюжет книги Сергія Жадана "Ворошиловград" невдовзі з'явиться на телеекранах з назвою "Дике Поле".

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Фільм розповідає історію молодого хлоп'я з незвичним ім'ям Герман. Парубок повертається до рідного міста на Донбасі та намагається протистояти людям, які прагнуть відібрати у нього сімейний бізнес – стару бензоколонку.

"Його старший брат зник, і тепер герою доведеться захистити сімейний бізнес, а разом із ним – друзів дитинства та кохання у боротьбі проти тих, хто захоплює шматок за шматком землю, перетворюючи її на кукурудзяні поля та залізницю, котра нікуди не веде. Чим закінчиться ця іронічна та повна пригод подорож крізь Дике Поле?" – йдеться в анонсі фільму.

Відомо, що головні ролі у кінострічці "Дике Поле" актори Олег Москаленко, Олексій Горбунов та учасниця групи Dakh Daughters Руслана Хазіпова.

Офіційний трейлер фільму "Дике Поле" за мотивами роману Сергія Жадана (дивіться відео):