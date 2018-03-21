11:32
21 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-2°C
-2°C -7°C
  • четвер
    0°C -8°C
  • п'ятниця
    1°C -14°C
  • субота
    3°C -14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Принижений Путін. П'яний пілот
Вєсті Кремля
23:26, 20 березня
Вєсті.UA. Савченко лякає.
Вєсті.UA
20:47, 20 березня
Як одесити мріяли про мерію майбутнього, а отримали мера під підозрою.
ЦРУ
09:38, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, сьогодні
Згадати Все. Колгоспи: агробізнес по-радянськи
Згадати все
21:21, 19 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018

Відомий російський комік загримів у базу "Миротворця"

47 Читать новость на русском
Семен Слєпаков загримів у базу
Семен Слєпаков загримів у базу "Миротворця" / Скріншот з відео

Зірка "Comedy Club" Семен Слєпаков виступив в окупованому Криму, у який потрапив незаконним шляхом. Тож волонтери його додали до бази "Миротворця".

Відповідний запис з'явився у розділі "Чистилище" на сайті організації "Миротворець".

Відомий комік Семен Слєпаков 17 березня 2018 року виступив на відкритті ресторану "Simfero" в окупованому Сімферополі.

Читайте також: Російський репер Мот з бази "Миротворця" запланував концерти в Києві та Харкові

"Свідоме порушення Державного кордону України з метою проникнення в окупований Росією Крим. Незаконна концертна діяльність на території окупованого Криму", – йдеться в описі до Слєпакова.

Семен Слєпаков – "Звернення до народу" – відео

Хто такий Семен Слєпаков? Це відомий російський комік, автор і виконавець власних пісень, колись був капітаном команди КВК "Збірна П'ятигорська". Також Слєпаков є продюсером і головним автором шоу "Наша Russia", резидентом "Comedy club", продюсером і сценаристом комедійних серіалів "Інтерни" і "Універ".

Теги: LifeStyle Новини Криму Новини Росії Російські гастролери Новини України
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Жадан чи Андрухович? Вгадайте автора сучукрліту за 2 рядками
сьогодні, 11:01 Жадан чи Андрухович? Вгадайте автора сучукрліту за 2 рядками
75
Синдром Дауна – не вирок: успішні моделі, викладачі, актори
сьогодні, 09:55 Синдром Дауна – не вирок: успішні моделі, викладачі, актори
Настя Сукач 1348
Тимошенко відмовилася відповідати, звідки у неї гроші на лобістів США
сьогодні, 10:25 Тимошенко відмовилася відповідати, звідки у неї гроші на лобістів США
481
13-річна дівчина влаштувала стрілянину по школярах у Росії
сьогодні, 10:20 13-річна дівчина влаштувала стрілянину по школярах у Росії
1291
Базова рабська ментальність українців, або Чому ми пробачаємо крадіжки наших податків політикам
сьогодні, 08:41 Базова рабська ментальність українців, або Чому ми пробачаємо крадіжки наших податків політикам
Олекса Коба 825
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук