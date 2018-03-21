Відомий російський комік загримів у базу "Миротворця"

Зірка "Comedy Club" Семен Слєпаков виступив в окупованому Криму, у який потрапив незаконним шляхом. Тож волонтери його додали до бази "Миротворця".

Відповідний запис з'явився у розділі "Чистилище" на сайті організації "Миротворець".

Відомий комік Семен Слєпаков 17 березня 2018 року виступив на відкритті ресторану "Simfero" в окупованому Сімферополі.

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"Свідоме порушення Державного кордону України з метою проникнення в окупований Росією Крим. Незаконна концертна діяльність на території окупованого Криму", – йдеться в описі до Слєпакова.

Семен Слєпаков – "Звернення до народу" – відео

Хто такий Семен Слєпаков? Це відомий російський комік, автор і виконавець власних пісень, колись був капітаном команди КВК "Збірна П'ятигорська". Також Слєпаков є продюсером і головним автором шоу "Наша Russia", резидентом "Comedy club", продюсером і сценаристом комедійних серіалів "Інтерни" і "Універ".