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Відомий серіал "Абатство Даунтон" стане фільмом: деталі

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Елізабет Макговерн і Лілі Джеймс в серіалі "Абатство Даунтон" (2010 рік)
Елізабет Макговерн і Лілі Джеймс в серіалі "Абатство Даунтон" (2010 рік) / www.imdb.com

Знаменита британська стрічка "Абатство Даунтон", яка складалася з шести сезонів, тепер стане повнометражним фільмом. Про зйомки нового фільму розповів автор сценарію серіалу Джуліан Феллоуз.

Про це чоловік та представники серіалу заявили у п’ятницю на офіційному Twitter-аккаунті. За їхнімі словами, новий фільм збереже акторський склад серіалу. Свою участь у стрічці вже підтвердили такі зірки як Мішель Докері, Меггі Сміт, Х’ю Бонневіль та інші. Зйомки розпочнуться вже цього літа.

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Поки що сценарій фільму не розголошують, але британські ЗМІ повідомляють, що фільм стане продовженням серіалу. Варто додати, що телесеріал розповідає про життя сім’ї графа Ґрентема на початку та в середині ХХ століття. Після смерті графа в родині починаються серйозні міжусобиці за володіння залишеним капіталом.

Серіал "Абатство Даунтон" тривав з 2010 по 2015 рік і вмістив у собі цілих шість сезонів з 52 серіями. Британська стрічка була номінована на 69 статуеток премії "Еммі", вигравши 15 номінацій. Серіал став найтитулованішим іноземним серіалом в історії телевізійної премії, а також стрічка отримала нагороду "Золотий глобус" в категорії "Найкращий серіал або міні-фільм".

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно
Джерело: 24 Канал
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