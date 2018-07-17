Відомий серіал "Абатство Даунтон" стане фільмом: деталі

Знаменита британська стрічка "Абатство Даунтон", яка складалася з шести сезонів, тепер стане повнометражним фільмом. Про зйомки нового фільму розповів автор сценарію серіалу Джуліан Феллоуз.

Про це чоловік та представники серіалу заявили у п’ятницю на офіційному Twitter-аккаунті. За їхнімі словами, новий фільм збереже акторський склад серіалу. Свою участь у стрічці вже підтвердили такі зірки як Мішель Докері, Меггі Сміт, Х’ю Бонневіль та інші. Зйомки розпочнуться вже цього літа.

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Поки що сценарій фільму не розголошують, але британські ЗМІ повідомляють, що фільм стане продовженням серіалу. Варто додати, що телесеріал розповідає про життя сім’ї графа Ґрентема на початку та в середині ХХ століття. Після смерті графа в родині починаються серйозні міжусобиці за володіння залишеним капіталом.

Welcome back to Downton! We’re thrilled to announce that #DowntonAbbey is coming to the big screen. Film production begins this summer. pic.twitter.com/3scMUmosic — Downton Abbey (@DowntonAbbey) 13 юли 2018 г.

Серіал "Абатство Даунтон" тривав з 2010 по 2015 рік і вмістив у собі цілих шість сезонів з 52 серіями. Британська стрічка була номінована на 69 статуеток премії "Еммі", вигравши 15 номінацій. Серіал став найтитулованішим іноземним серіалом в історії телевізійної премії, а також стрічка отримала нагороду "Золотий глобус" в категорії "Найкращий серіал або міні-фільм".