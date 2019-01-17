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      Відомий тенісист особисто підтримував Світоліну на Australian Open, пару не вперше бачать разом

      638 Читать новость на русском
      Еліна Світоліна
      Еліна Світоліна / twitter

      Під час матчу другого кола Australian Open українку Еліну Світоліну у її боксі разом з тренером підтримував і французький тенісист Гаель Монфіс.

      Гаель Монфіс у боксі Еліни Світоліної під час матчу

      Це питання не залишилося поза увагою після матчу. Тож коли журналіст запитав про це Еліну Світоліну, тенісистка спочатку голосно розсміялася.

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      "Монфіс в моєму "боксі"? Що ж, ви всі його бачили. Він підтримує мене. Сподіваюся, ми в майбутньому побачимо його ще, не тільки в моєму боксі, але і на корті", – заявила Свтоліна.

      Варто зазначити, що Світоліну та Монфіса неодноразово бачили разом. Влітку 2018 року під час US Open тенісисти були разом під час вечірки гравців. Згодом вони разом проводили час у Дубаї.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Nice evening with good company

      Допис, поширений Aryna Sabalenka (@sabalenka_aryna)

      Варто зазначити, що Гаель Монфіс – 32-літній французький тенісист. Станом на початок 2019 року – 33-я ракетка світу (найкращий показник – шосте місце). Має у своєму активі 7 титулів ATP.

      Під час Australian Open зазнав поразки у другому колі турніру.

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      Теги: Спорт Теніс Еліна Світоліна Australian Open
      Джерело: 24 Канал
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