Відомий тенісист особисто підтримував Світоліну на Australian Open, пару не вперше бачать разом

Під час матчу другого кола Australian Open українку Еліну Світоліну у її боксі разом з тренером підтримував і французький тенісист Гаель Монфіс.

Гаель Монфіс у боксі Еліни Світоліної під час матчу

Це питання не залишилося поза увагою після матчу. Тож коли журналіст запитав про це Еліну Світоліну, тенісистка спочатку голосно розсміялася.

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"Монфіс в моєму "боксі"? Що ж, ви всі його бачили. Він підтримує мене. Сподіваюся, ми в майбутньому побачимо його ще, не тільки в моєму боксі, але і на корті", – заявила Свтоліна.

Варто зазначити, що Світоліну та Монфіса неодноразово бачили разом. Влітку 2018 року під час US Open тенісисти були разом під час вечірки гравців. Згодом вони разом проводили час у Дубаї.

Варто зазначити, що Гаель Монфіс – 32-літній французький тенісист. Станом на початок 2019 року – 33-я ракетка світу (найкращий показник – шосте місце). Має у своєму активі 7 титулів ATP.

Під час Australian Open зазнав поразки у другому колі турніру.

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