Відомий український боксер вперше дебютує на профі-рингу

Колишній учасник команди WSB "Українські отамани" 26-річний український суперважковаговик Тарас Неудачин проведе свій дебютний поєдинок на професійному рингу.

Дебютний бій українця відбудеться 25 січня в Кейптауні, повідомляє BoxingNews.

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Суперником Тараса Неудачин в його дебютному профі-бою стане південноафриканський боксер Нкобані Хлопхе (0-1-1, 0 КО). Бій пройде за формулою чотири раунди по три хвилини.

Раніше була інформація, що 3 березня Тарас Неудачин вперше вийшов на професійний ринг. Його суперником став румун Адріан Попутеа, якого українець переміг одноголосним рішенням суддів. Але, очевидно, цей бій мав інший статус.

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