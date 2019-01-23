Відомий український боксер вперше дебютує на профі-рингу
Колишній учасник команди WSB "Українські отамани" 26-річний український суперважковаговик Тарас Неудачин проведе свій дебютний поєдинок на професійному рингу.
Дебютний бій українця відбудеться 25 січня в Кейптауні, повідомляє BoxingNews.
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Суперником Тараса Неудачин в його дебютному профі-бою стане південноафриканський боксер Нкобані Хлопхе (0-1-1, 0 КО). Бій пройде за формулою чотири раунди по три хвилини.
Раніше була інформація, що 3 березня Тарас Неудачин вперше вийшов на професійний ринг. Його суперником став румун Адріан Попутеа, якого українець переміг одноголосним рішенням суддів. Але, очевидно, цей бій мав інший статус.
Джерело: 24 Канал
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