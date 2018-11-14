Відомий український спортсмен загинув у ДТП на Рівненщині

У Рівненській області на автодорозі "Київ - Чоп" сталася жахлива аварія, в якій загинули дві особи. Одною жертвою ДТП виявився український чемпіон світу з армрестлінгу Андрій Пушкар, ще одного спортсмена Олега Жоха госпіталізовано.

Як повідомляє поліція Рівненської області, аварія сталася у Радивилівському районі.

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"26-річний житель Острозького району, відомий український спортсмен, за попередньою інформацією, водій автомобіля Citroen, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із вантажівкою, під керуванням 30-річного жителя Чернівецької області", – йдеться у повідомленні.

У результаті зіткнення загинув 50-річний житель Острозького району та 33-річний спортсмен із Тернопільщини. Водія фургону, який є сином одного з загиблих, доставили до лікарні у тяжкому стані.

Користувачі соцмереж повідомили, що постраждалим є багаторазовий переможець чемпіонатів світу з армреслінгу Олег Жох. Загиблим виявися його батько Сергій та заслужений майстер спорту України, переможець міжнародних змагань Андрій Пушкар.



На Рівненщині у ДТП загинув спортсмен Андрій Пушкар



Моторошна ДТП на Рівненщині