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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Відомого російського музиканта Лебединського пограбували в Києві

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У Києві пограбували музиканта з Росії Олексія Лебединського
У Києві пограбували музиканта з Росії Олексія Лебединського / Фото з відкритих джерел

У п'ятницю, 24 серпня, у центрі Києва пограбували відомого російського співака і композитора Олексія Лебединського, більше відомого під псевдонімом "Професор Лебединський".

Про це сам музикант повідомив у своєму Facebook.

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За словами Лебединського, інцидент стався, коли він гуляв по вулиці Сагайдачного у столиці.

У мене вкрали телефон. Так що я без зв'язку американського і українського. Як відновити в Києві американську сімку, не знаю. А дуже треба. Якщо хто в курсі, скажіть. Зі святом ще раз українців!
– написав музикант.

Окрім того, співак застеріг усіх бути обережними, адже у натовпі можуть бути кишенькові злодії.

 

Теги: Новини Росії Новини України Новини Києва LifeStyle Музика Пограбування
Джерело: 24 Канал
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