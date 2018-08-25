Відомого російського музиканта Лебединського пограбували в Києві

У п'ятницю, 24 серпня, у центрі Києва пограбували відомого російського співака і композитора Олексія Лебединського, більше відомого під псевдонімом "Професор Лебединський".

Про це сам музикант повідомив у своєму Facebook.

Читайте також: Відомого українського співака Петра Чорного пограбували у Києві

За словами Лебединського, інцидент стався, коли він гуляв по вулиці Сагайдачного у столиці.

У мене вкрали телефон. Так що я без зв'язку американського і українського. Як відновити в Києві американську сімку, не знаю. А дуже треба. Якщо хто в курсі, скажіть. Зі святом ще раз українців!

– написав музикант.

Окрім того, співак застеріг усіх бути обережними, адже у натовпі можуть бути кишенькові злодії.