Відомого російського музиканта Лебединського пограбували в Києві
У п'ятницю, 24 серпня, у центрі Києва пограбували відомого російського співака і композитора Олексія Лебединського, більше відомого під псевдонімом "Професор Лебединський".
Про це сам музикант повідомив у своєму Facebook.
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За словами Лебединського, інцидент стався, коли він гуляв по вулиці Сагайдачного у столиці.
У мене вкрали телефон. Так що я без зв'язку американського і українського. Як відновити в Києві американську сімку, не знаю. А дуже треба. Якщо хто в курсі, скажіть. Зі святом ще раз українців!
– написав музикант.
Окрім того, співак застеріг усіх бути обережними, адже у натовпі можуть бути кишенькові злодії.
Джерело: 24 Канал
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