Відомого українського співака Петра Чорного пограбували у Києві

У Києві в ніч на 20 серпня в Святошинському районі на автозаправній станції обікрали автомобіль відомого українського співака Петра Чорного.

Про це повідомила прес-офіцер Святошинського районного відділення поліції Києва Наталія Коломійчук, передає 44.ua.

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"Дійсно, надійшло повідомлення про дану подію. Подзвонив сам потерпілий, повідомивши, що у нього на Житомирському шосе на одній із заправок викрали з машини сумку з грошима і документами. На місці працювала слідчо-оперативна група, вони поспілкувалися як із заявником, так і з працівниками і людьми, які перебували в той час на заправці", – розповіла поліцейська.

Сам потерпілий зазначив, що до крадіжки міг бути причетний власник одного з авто, який був на заправці.

"Заявник повідомив, що бачив авто, яке було на заправці, однак поки що встановлюється, чи дійсно власник цієї машини причетний до крадіжки. Точні дані щодо марки авто зараз встановлюються", – додала Коломійчук.

Правоохоронці відкрили за даним фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 КК України (крадіжка).

Хто такий Петро Чорний? Відомий музикант, композитор, виконавець і шоумен. Заслужений артист України та Росії. Виконує циганські пісні, адже є вихідцем зі знаменитої ромської родини. Його мама, відома виконавиця старовинних циганських пісень і романсів Галя Чорна грала в театрі "Ромен", а потім разом із батьком вони створили ансамбль "Циганські наспіви" та гастролювали по всій країні.