Відому страусину ферму на Донеччині розбомбили окупанти: тварини загинули

Відому на Донеччині страусину ферму в Ямполі розбомбили росіяни. На жаль, тварини загинули.

Страусина ферма та контактний зоопарк розташовані у Лиманському районі, на галявині соснового лісу. На жаль, російські загарбники окупували Лиман наприкінці травня, а з ним і Ямпіль.

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У зоопарку проживала величезна кількість тварин

Коли саме російські загарбники розбомбили ферму, журналіст не уточнив. Окрім страусів, у зоопарку проживала величезна кількість тварин і птахів: ведмеді, верблюди, антилопи, дикі кабани, вовки, бізони, нутрії, лані, дикобрази, борсуки, олені, коні, ослики, лебеді, павичі, пелікани, фазани та інші.

Чи вдалось когось із мешканців ферми вивезти на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну наразі не відомо.

Росія щодня вбиває мирних жителів Донеччини

Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що впродовж 23 червня росіяни вбили 6 мирних жителів Донецької області: 3 у Пришибі, 2 в Авдіївці та 1 у Часовому Ярі. Ще 5 людей отримали поранення.

На жаль, наразі неможливо встановити точну кількість вбитих росіянами у Маріуполі та Волновасі. Без урахування цих населених пунктів, від 24 лютого російські загарбники вбили 526 мирних жителів Донеччини. Ще 1362 отримали поранення.

Ситуація на Донеччині:

На Донецькому напрямку росіяни обстрілюють підрозділи українських військ зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів і танків по лінії зіткнення. При цьому вороги обстрілюють і цивільну інфраструктуру.

Ворог дуже прагне встановити контроль над Миколаївкою. На Бахмутському напрямку росіяни обстріляли з артилерії різних калібрів позиції українських військ у районах населених пунктів Миколаївка, Берестове, Клинове, Торецьк, Новолуганське, Покровське, Луганське та Кодема. Росія завдала авіаудару поблизу Клинового.

На жаль, неспокійно і в окупованому Донецьку. Так, окупанти нещадно гатять по Донецьку та Макіївці, руйнуючи будинки, школи та дитячі садки, щоб спихнути провину на ЗСУ. На жаль, гинуть цивільні, оскільки окупанти рідко вмикають сигнал повітряної тривоги.

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