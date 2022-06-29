Сотні мін, кораблі, ракети: ЗСУ вкотре наголосили на небезпеках "відпочинку" біля Чорного моря
Джерело:оперативне командування "Південь"
Російські окупанти продовжують випускати ракети по Одещині. Окрім цього, у морі є багато ворожих мін. Тому наразі мирним жителям слід утриматися від відпочинку на узбережжі.
В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що 28 червня російські окупанти вкотре атакували Одещину ракетами. Одну з них вдалося знищити, а решта – випробовувала на міцність берегову лінію півдня регіону.
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Захисники попередили про небезпеку відпочинку біля моря
На щастя, ракетний обстріл Одещини минув без суттєвих руйнувань та постраждалих. В ОК "Південь" зауважили, що причиною цьому є те, що доступ до узбережжя в цій місцевості був закритий.
Всім поціновувачам пляжного відпочинку слід врахувати, що в нашому регіоні сигнали повітряної тривоги – це попередження про небезпеку як з неба, так і з моря і суходолу,
– наголосили захисники.
Море, яке наразі вщухає після шторму, має в собі неприємні та вкрай небезпечні засоби ворожого впливу. Мовиться про 2 ракетні кораблі та кількасот мін, які легко можуть опинитися в прибережній зоні та спричинити лихо.
"Не наражайте себе на небезпеку, пильнуйте за ситуацією, підозрілими особами та предметами. Про їхнє виявлення сповіщайте відповідні структури за компетенцією", – закликали в ОК "Південь".
Водночас коментувати чи оприлюднювати дії українських підрозділів не варто, щоб не завадити нашим військовим захищати країну та звільняти її від російських загарбників.
Дивіться звернення представника оперативного командування "Південь":
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Росія продовжує блокувати торгові шляхи у Чорному морі
- У Росії досі цинічно розповідають, що не заважають України експортувати зерно. Водночас саме російські окупанти розмістили у Чорному морі військові кораблі та замінували торгові шляхи.
- Зокрема, у Туреччині та Румунії вже неодноразово виявляли морські міни, які розставила Росія. За словами експертів, в Чорному морі їх може бути близько 600.
- Ворожі міни створюють небезпеку не лише для судноплавства. До прикладу, на Одещині на одній з них нещодавно підірвався чоловік.
- Україна намагається розв'язати проблему з експортом зерна. Зокрема, його можна вивозити через Румунію та Польщу. Проте ці шляхи не є ідеальними.
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