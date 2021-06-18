Страшенний сморід і купа водоростей: відпочивальники скаржаться на відпочинок у Скадовську

На популярному курорті у Скадовську Херсонської області пляжі заполонили водорості, від яких лине сильний неприємний запах. Люди скаржаться на відпочинок.
Водорості лежать просто під сонцем, що спричиняє неприємний запах. Відвідувачі жаліються, що на пляжі просто неможливо відпочивати.
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Люди показали світлини, на яких видно величезні купи морських рослин на пляжі.
Водорості на пляжі / Фото Kherson.net.ua
Що відомо про курорт у Скадовську
Скадовськ користується великою популярністю в українців. Там відпочиває дуже багато сімей з дітьми. Тому люди сподіваються, що незабаром сміття приберуть.
Відпочинок в Україні: останні новини
- Нещодавно мер Києва Віталій Кличко оголосив про готовність всіх 14 пляжів столиці до літнього сезону. Зокрема, "Пуща-Водиця", "Вербне", "Чорторий", "Троєщина", "Веселка", "Центральний" та інші.
- У курортний сезон Укрзалізниця запустила 11 додаткових потягів до моря.
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До речі, відпочинок на українському морі у 2021 році може бути безпечніший, ніж за кордоном. Журналісти підрахували, в яку суму обійдеться така відпустка.