Відповідь може дати лише ситуація на полі бою, – Зеленський про звільнення окупованих територій

Володимир Зеленський наголосив, що ми зобовʼязані якнайшвидше прогнати окупантів і гарантувати Україні реальну безпеку.

Однак коли це станеться – залежатиме від реальної ситуації на полі бою, зазначив президент у вечірньому зверненні. Збройні Сили України покроково звільнятимуть нашу землю.

До теми Лазерна зброя росіян і продовження воєнного стану: Зеленський звернувся до українців

Скільки часу це триватиме? Відповідь на це запитання може дати лише реальна ситуація на полі бою. Намагаємось якнайшвидше,

– запевнив Зеленський.

Україна поверне всі території

Президент сьогодні підписав укази про продовження правового режиму воєнного стану і строку загальної мобілізації. Зеленський сподівається, що парламент найближчим часом підтримає це рішення, адже в наших захисників мають бути усі юридичні інструменти, щоб діяти спокійно. Також політик звернувся до жителів всіх міст, що перебувають під тимчасовою окупацією.

"Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар, Маріуполь і всі-всі наші міста і громади, які перебувають під окупацією, – під тимчасовою окупацією, – мають знати, що Україна повернеться", – наголосив президент.

Все тому, що наша держава нікого не кидає і повертає те, що належить Україні по праву.

Яка ситуація на фронті

У Генштабі повідомляли, що росіяни продовжують наступати на Сході. Відкривають вогонь вздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони наших військ у Донецькому операційному районі та на Слов'янському напрямку.

Важкі бої останнім часом тривали на Луганщині. Однак радник глави Офісу Президента Олексій Арестович переконаний, що росіяни у регіоні, найімовірніше, не виконають ані військових, ані політичних завдань, які перед ними поставили. Окупантам не вдасться вийти на кордони області, їм доведеться перейти в оборону й захищатись.

Щоправда, політик вважає, що до осені війна з Росією навряд чи закінчиться, тому хибних надій українцям давати не варто. Воєнний стан може бути збережений, принаймні в окремих районах, і після перемоги у війні.

Дивіться вечірнє відеозвернення Зеленського за 18 травня: