Відповідь Путіна Зеленському: чого домагається президент Росії

Відповідь Путіна Зеленському. І за формою, і за змістом – це не відповідь, а фактично відмова. Формально як би дипломатично, а по суті – традиційна імперська зарозумілість. Далі читайте російською.

Вроде бы Путин готов встретиться, но на своей территории и на своих условиях (со своей повесткой). Это и способ продемонстрировать, кто главный, а заодно символически унизить своего визави по переговорам.

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Это Путин своих вассалов (типа Лукашенко) может вызывать в Россию "на ковер" и проводить с ними воспитательную работу. Украинский президент не должен выступать в такой роли.

Для Президента Украины встреча с Путиным – не самоцель.

Есть два главных вопроса для обсуждения – концентрация российских войск на нашей границе, и урегулирование конфликта на Донбассе (в контексте нынешнего обострения военных действий). Российские войска вроде бы начинают отводить.

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Конфликт на Донбассе Путин обсуждать не хочет. Но тогда нет и предмета для переговоров. Ну что ж, не хочет обсуждать на двусторонней встрече, так все равно эта проблема будет обсуждаться в Нормандском формате и на других переговорных площадках.

Путин любым способом хочет принудить украинское руководство к прямым переговорам с сепаратистами. Но это равносильно их признанию, и для нас неприемлемо.

Что ж. Дипломатическое противостояние продолжается. Ничего страшного в этом нет. И на фронте бывают затяжные периоды окопной войны.